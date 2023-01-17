升級LINE TV VIP即可觀看「數位劇場」！過年加碼抽30天免費觀看

農曆年十天的長假，懶得出門人擠人嗎？「 數位劇場 」讓你宅在家輕鬆追劇，只要升級LINE TV VIP，除了有影集、動漫，現在還可以24小時隨選隨地欣賞上百部藝文作品。「數位劇場」為國內表演藝術的專屬影音平台，集結台灣原創舞台劇、音樂劇、脫口秀、舞蹈表演、親子兒童劇及歌仔戲等多元類型演出。歡慶農曆新年，1月19日至1月28日更推出限時十天的加碼抽獎，將抽出30名30天免費觀看！

「數位劇場」猶如台灣版線上百老匯，由LINE TV攜手udnFunLife共同打造，為了提供用戶更多觀影服務，今年在VIP專區即可觀賞到精彩的藝文內容。包括「故事工廠」膾炙人口作品：改編名作家王瓊玲老師的「一夜新娘」，以及華文界重量級作家駱以軍最幽默溫暖同名散文集「小兒子」，由朱德剛、黃嘉千、杜詩梅演出的愛情喜劇「3個諸葛亮」，以解開密室遊戲為主題的「莊子兵法」等。

由陳品伶獨挑大樑的經典作品「焢肉遇見你」音樂劇，在LINE TV數位劇場獨家播映。圖／余重諾拍攝

還有「天作之合劇場」封箱作品「寂寞瑪奇朵」，「C MUSICAL」從韓國紅回台灣的「焢肉遇見你」獨角音樂劇，「栢優座」好評不斷的「大年初一前晚的那頓飯」，也有適合闔家觀賞的「蘋果劇團」、「玉米雞劇團」兒童親子劇等，知名舞團「雲門舞集」創辦人林懷民的經典作「行草」、「狂草」、「松煙」、「水月」、「屋漏痕」、「流浪者之歌」，以及「安娜琪舞蹈劇場」獨具風格的意象之作「與時間牽手」系列，讓你這個農曆年都挺有藝思！

LINE TV數位劇場，題材囊括情、親情、社會議題等，讓演出的感動不再只是曇花一現，而是能夠永久流傳的經典，觀眾只要透過電腦或手機，就能隨時隨地、想看就看，在家就像在劇院，一樣能享受高品質的藝文演出，也為台灣劇場開啟另一個接觸大眾的管道。30天免費觀看抽獎活動，詳情請見 「數位劇場」Facebook粉絲專頁 ，或加入 udnFunLife官方LINE@ 查詢。

升級LINE TV VIP訂閱，即可欣賞隨時隨地欣賞「數位劇場」。圖／聯合數位文創提供

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