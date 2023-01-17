簡約、實穿至上！Prada 23秋冬男裝 將減法進行到底
Prada日前甫發表了2023年秋冬男裝，由Miuccia Prada與Raf Simons共同擔任聯合創意總監的本季，在先前Raf Simons宣布結束同名品牌後、更加令人期待。品牌秉持服裝至上（「Let’s Talk About Clothes」）的主張，將減法實踐到極致，大秀在米蘭藝術基金會舉辦，並有品牌好友如泰星Metawin Opas-iamkajorn、韓團ENHYPEN出席看秀，眾星雲集。
由AMO設計的Prada藝術基金會秀場空間展示了建築的混凝土特色，並透過空間隱喻了服裝的本質：消去多餘的裝飾、繁瑣、浮誇，回歸實穿。在深灰色西裝上，重新設計、異材質與色彩拼接的襯衫領片成為亮點，雖然領帶消失了，但刻意留白的形狀、反強化了西裝正式（formal）的本質，因而更加搶眼。
蓬鬆宛如枕頭般的白色背心，無領片且加大的外套、刻意加大宛如豬籠草般的連帽，帶來比例輪廓的變化趣味，同時模特兒手提著的壓印花紋手提包則讓人聯想到放大版的隨身小酒瓶，並有黑、灰、咖啡色多種色彩。雖然Prada經典的三角形並未直接現身於任何服裝單品或細節，但例如長大衣側邊拼接的色塊，圓弧輪廓上衣與筆直長褲的對比，柔軟開襟針織衫上拼接的狹長領片，則再次克制且內斂地體現了Prada一以貫之的都會感，俐落與簡約。
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