台鐵迪士尼環島列車19日起營運 8主題車廂體驗790元起

台鐵「環島之星」與易遊網結合2023年迪士尼百年慶典盛事，今發表「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，1月19日起正式營運，即日起至2月28日，每日順、逆行兩車次自台北站出發，共停靠21個站點，即日起就可於易遊網旅行社官網與APP預訂行程。1月底前搭乘並完成車上打卡任務，還有機會獲得首航紀念版桌曆，送完為止。

台鐵局表示，迪士尼主題列車以太空銀的金屬色調為基底，搭配幻彩炫光的色彩背景，呈現光澤感效果，並納入10款迪士尼角色打造特色主題車廂，觀景與體驗手作DIY活動車廂以「米奇與好朋友」為主題、可歡唱卡拉OK車廂為「史迪奇」主題、吧檯車廂則以「奇奇蒂蒂」為主題，另有8款主題商務車廂，包含「米奇與好朋友」、「唐老鴨」、「迪士尼公主系列」、「冰雪奇緣」、「愛麗絲夢遊仙境」、「迪士尼經典系列」、「迪士尼反派系列」及「瑪麗貓」。

台鐵局也說，「環島之星」延續迪士尼樂園隱藏米奇頭(hidden Mickey)的設計巧思，共有12個米奇頭藏身在活動車廂、卡拉OK車廂及吧檯車廂中，每節商務車廂還有隱藏彩蛋。另也在車廂設置鑄幣機，提供8款迪士尼角色圖樣的紀念幣供旅客收藏(每台各4款)。

台鐵局指出，「環島之星」過往以2人成行免湊團的銷售模式，主打食宿行遊全包的豐富行，以及含交通、住宿的自由行與自駕遊。此次更推出全新「體驗套票」，首波規劃15個指定段點，每日限量席位，包含單程乘車券、列車點心、飲品無限暢飲等服務，每人最低只要790元起。 「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」吧檯車廂以「奇奇蒂蒂」為主題。圖／台鐵局提供 「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」觀景與體驗手作DIY活動車廂以「米奇與好朋友」為主題。圖／台鐵局提供 台鐵「環島之星」與易遊網結合2023年迪士尼百年慶典盛事，發表「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」。圖／台鐵局提供

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