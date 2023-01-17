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從巴黎到越南！Diptyque杜桑打造動畫電影短片散發風格
每年皆會推出限定版本的Diptyque 杜桑（DO SON）香水，2023年再度以藝術來衝擊感官，邀請巴黎新銳工作室Werlen Meyer合作，該工作室曾為知名導演Wes Anderson合作，搭配英國唱作歌手James Blake，以動畫電影短片的形式呈現，而在限定香水與商品上，則採用經典橢圓標誌飾以蔚藍色調，這是越南東京灣海水的色彩，應用於今年所有相關限量版商品上。
在動畫短片中，一位年輕人在巴黎屋頂上冥想，尋找繪畫靈感，隨之巴黎城市天際線開始湧動變化起來，轉移到以中國水墨繪畫風格搭配傳統塔樓與玲瓏帆船，加上海灘上佈滿著大片貝殼、睡蓮倚著河岸，就如同回到過去那個生機盎然的越南風情。
Diptyque 杜桑（DO SON）限量瓶身上的圖案，是一名婦人端坐在小塔之中的遠眺繹想，這便是創辦人Yves Coueslant的母親的身影。母親對於晚香玉十分喜愛，並揉和著辛香、橙花、茉莉，來突顯這充滿花卉的海濱城市的海洋香調，圍繞著越南童年回憶的記憶芬芳。
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