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過年搶好康！「咒術迴戰展」展場周邊商品新春超值優惠

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
入場特典學生證。圖/聯合數位文創提供
入場特典學生證。圖/聯合數位文創提供

由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權的「咒術迴戰展」，目前於台北華山盛大展出中，現場集結上百件日本展品，首度於台灣展出。許多粉絲也趁著過年走春期間前來觀展，成了春節期間熱門的景點之一。

本次展覽內容以動畫第一季為主，近四百件動畫原畫、設定資料與幕後動畫製作內容，不僅可以一窺席捲全球的超人氣作品「咒術迴戰」動畫幕後製作過程，粉絲也可以從導演、幕後製作人員的訪談中，瞭解劇情與畫面安排、角色設計的緣由。此外，這次展覽特別打造巨型投影設備，搭配上熱血的背景音樂，讓民眾視、聽覺皆能完全沉浸在動畫精緻的打鬥畫面之中。除了日本展出的內容外，這次官方更推出多項台灣限定場景還原區，以及虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的等身模型。

此次主辦方也在過年期間祭出多項好康，包括「凡於店內消費不限金額，即可以99元加價購指定品項」，另推出「鴻兔大展新春福袋」，福袋內含有UP出品的咒術系列限定TEE等多項好禮，超值內容回饋粉絲，優惠組數有限，要買要快！此外，於大年初一(1/22)至初四(1/25)，展場商品區抱枕、玻璃吸管組等多種指定品項買一送一；大年初五(1/26)至初八(1/29)，展場商品區指定品項第二件五折，新春期間好康不斷，來觀展還能搶優惠。

比照日本展的形式，此次展覽購票入場也會贈送展覽限定的隨機角色學生證給粉絲蒐集，咒術迷絕對不能錯過。而這次展覽活動期間購票入展的民眾，還可以抽日本大阪來回機票，相關抽獎活動請至展覽活動官網查詢。

「咒術迴戰展」

時間：2022年12月30日~2023年4月5日

地點：台北華山1914文創園區（東2Ａ、東2B館）

購票連結

展覽推出多項限定周邊商品，精美特色深獲粉絲歡迎。圖/聯合數位文創提供
展覽推出多項限定周邊商品，精美特色深獲粉絲歡迎。圖/聯合數位文創提供
展覽推出多項限定周邊商品，精美特色深獲粉絲歡迎。圖/聯合數位文創提供
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