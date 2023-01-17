寒流冷爆！PHILIPS迷你暖手寶電暖器 二合一功能攜帶使用好方便
今年冬天天氣多變，氣溫說降就降，格外考驗民眾的禦寒能力。由雙全國際所代理最新款保暖家電「PHILIPS迷你暖手寶電暖器」主打輕巧美型，提把設計方便移動使用，最特別的是還隨附暖手寶，讓你走到哪暖到哪，使用情境更多元，即日起於各大電商平台正式推出。
PHILIPS迷你暖手寶電暖器超級輕巧，上方的PU皮質把手可以單手輕鬆移動到不同位置使用，採用PTC陶瓷加熱模組，隨開即熱，並具備60度擺頭功能，可在近距離吹拂送暖，避免局部過熱不適，且啟動電暖器的同時還可以將機身中暖手寶同步加熱，方便隨身攜帶保暖。
操作上，可透過上方的LED面板觸控操作，輕鬆調整開關、熱度、擺頭功能、定時，燈號顯示清晰直覺，亦可關閉螢幕亮度，避免干擾睡眠。另外還貼心附上遙控器，不想走出被窩也可以遠端調整功能。
安全性上，除了可24小時定時，省電又安全之外，更具備多重安全防護功能，包括防傾倒斷電、過熱保護，以及材質使用阻燃材料，避免過熱起火，同時具備兒童安全鎖，避免小孩誤觸啟動更安全。
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