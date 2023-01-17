影／星宇台北－宿霧首航 為四月開航美國洛杉磯做準備
星宇航空台北-宿霧今天（17日）正式開航，星宇航空特別將充滿沙灘及海洋元素的游泳圈及海灘球搬進候機室，營造滿滿的夏日風情，並邀請旅客穿著渡假風Dress Code，一起參加宿霧首航海灘派對。首航班機JX-781載客近9成，於上午10點10分正式啟航，桃園機場公司也派遣消防車以水門禮慶祝首航。
星宇航空公關長聶國維表示，很高興今天開闢宿霧航線，是星宇航空在菲律賓的第二條航線，也是為了美國航線預作準備，希望疫情儘速恢復，目前規劃在今年四月份開闢美國航線，因為不少美國旅客喜歡到東南亞國家旅遊，宿霧也是其中一個點，希望藉此為美國航線締造美好的成績。
星宇航空指出，台北-宿霧航線天天飛航，每日一班早去午回，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，每席座位皆有個人專屬機上娛樂系統，凡從台北出發之航班，商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供台灣高端燒肉品牌「胡同燒肉」，以精品級的優質服務，開啟每一位旅客的海島之旅。
為慶祝開航，星宇航空也準備了首航限定的宿霧金把紀念杯作為搭機贈禮，上頭挑繪著名的聖嬰大教堂、充滿生命力的鯨鯊以及別具有特色的螃蟹船，活潑討喜。候機室內不少旅客熱情打扮參加首航派對，不畏寒流來襲，穿上海灘褲、花襯衫並且頭戴大草帽，開心地拿著衝浪板道具與空服員合影留念。
旅客翁先生表示，因為疫情已經三年沒有出國，一開始就鎖定星宇航空，上網搜尋後發現有機會搭乘宿霧首航班機，加上孩子對水上活動、鯨鯊都非常有興趣，所以開賣後就立即訂位，孩子也非常期待，出發前一百天就開始倒數。
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