FENDI最新韓國大使！IVE 19歲成員安俞真成宋慧喬學妹

FENDI宣佈曾多次合作的K-pop女團IVE的隊長安俞真加入FENDI大家庭，出任韓國品牌大使，成為宋慧喬、今多美等人的學妹。安俞真表示︰「能夠成為國際精品品牌FENDI一員，令我感到興奮不已。FENDI的出色企劃向來充滿創意和實驗精神，教我目不暇給。我對與品牌攜手展開的旅程滿心期待！」

今年19歲的安俞真是廣為人知的新生代K-pop偶像，粉絲遍佈全球，不僅是舞台上抑或出演綜藝節目的表現，她活力充沛的態度和自成一派的形象，亦令她成為K-pop娛樂圈中備受矚目的當紅新星，尤其深受千禧世代及Z世代歡迎。俞真在官方發佈的照片中，身穿FENDI 2023年春夏女裝系列的針織冷衫和備有Baguette 口袋的絲質工裝褲，配搭經典Peekaboo ISeeU Small及Baguette包。 韓流女團IVE成員安俞真正式成為FENDI韓國品牌大使。圖／FENDI提供

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