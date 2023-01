安雅泰勒喬伊大秀「芭蕾底」 舞姿重現流星一瞬

生活中許多美妙的事物,總在瞬間稍縱即逝。積家發表了全新形象影片《Walk into the Dawn》,邀請品牌大使、安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)以曼妙的芭雷舞姿,捕捉令人怦然心動的優雅身段,更有品牌全新約會系列Rendez-Vous Dazzling Star流星珠寶表。

因《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)一劇走紅的安雅泰勒喬伊 ,近期除有新作《五腥級盛宴》(The Menu),據了解更有《瘋狂麥斯》(Mad Max)的前傳電影《芙莉歐莎》(Furiosa)預計將在2024年5月上映。

而15歲時曾學習芭蕾的背景,更讓她在《迷離夜蘇活》(Last Night in Soho)展現了精彩的舞蹈身形。她對積家表示,每天早上的第一件事就是跳舞,舞蹈總讓她精神振奮、並在舞蹈中感受到生活的一切可能,事實上,在她為積家拍攝的《Walk into the Dawn》影片中,讓人再度見識了安雅泰勒喬伊的舞蹈天份,只見她以動作、眼神、身形,無聲訴說了一個故事,並以靈動迴轉,呼應Rendez-Vous Dazzling Star珠寶表上、流星閃現的奇蹟一瞬。

原來積家透過特殊的機制重現了天文中的流星景致:具有流星的標誌,將在每一個小時中、隨機於面盤中閃現4至6次不等,也為了呼應這樣的天文奇蹟,積家更為表款展現了工坊精湛的寶石鑲嵌技法。其中央的流星顯示為一圈鑲貼「花體」數字與鑲貼半球形時標所環繞,36毫米的玫瑰金表殼則共由兩個同心圓構建,內外圈皆鑲嵌克拉數不同的鑽石並搭配美豔、冷凝的藍色砂金石,以呼應夜空中的繁星點點。

734自動上鍊機芯將具備時間顯示、流星複雜功能,表殼皆為玫瑰金打造,其中皮表帶款共鑲嵌181顆鑽石、總重約3.48克拉;全鑲鑽玫瑰金鏈帶款則共鑲嵌617顆鑽石、總重約8.36克拉,價格店洽。 去年成為積家品牌大使的安雅泰勒喬伊因《后翼棄兵》走紅的安雅泰勒喬伊,未來再有《瘋狂麥斯》前傳電影《芙莉歐莎》預計將在2024上映。圖/Jaeger-LeCoultre提供 約會系列Rendez-Vous Dazzling Star流星珠寶表,價格店洽。圖/Jaeger-LeCoultre提供 結合藍色砂金石與鑽石鑲嵌,積家工坊再度展示了寶石鑲嵌的精湛與想像力的無有邊界。圖/Jaeger-LeCoultre提供

