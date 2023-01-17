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安雅泰勒喬伊大秀「芭蕾底」 舞姿重現流星一瞬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在為積家拍攝的影片Walk into the Dawn中，以其芭蕾舞才華、展現珠寶表如流星般的閃耀瞬間。圖／Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）
安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在為積家拍攝的影片Walk into the Dawn中，以其芭蕾舞才華、展現珠寶表如流星般的閃耀瞬間。圖／Jaeger-LeCoultre提供（合成圖）

生活中許多美妙的事物，總在瞬間稍縱即逝。積家發表了全新形象影片《Walk into the Dawn》，邀請品牌大使、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）以曼妙的芭雷舞姿，捕捉令人怦然心動的優雅身段，更有品牌全新約會系列Rendez-Vous Dazzling Star流星珠寶表。

因《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）一劇走紅的安雅泰勒喬伊 ，近期除有新作《五腥級盛宴》（The Menu），據了解更有《瘋狂麥斯》（Mad Max）的前傳電影《芙莉歐莎》（Furiosa）預計將在2024年5月上映。

而15歲時曾學習芭蕾的背景，更讓她在《迷離夜蘇活》（Last Night in Soho）展現了精彩的舞蹈身形。她對積家表示，每天早上的第一件事就是跳舞，舞蹈總讓她精神振奮、並在舞蹈中感受到生活的一切可能，事實上，在她為積家拍攝的《Walk into the Dawn》影片中，讓人再度見識了安雅泰勒喬伊的舞蹈天份，只見她以動作、眼神、身形，無聲訴說了一個故事，並以靈動迴轉，呼應Rendez-Vous Dazzling Star珠寶表上、流星閃現的奇蹟一瞬。

原來積家透過特殊的機制重現了天文中的流星景致：具有流星的標誌，將在每一個小時中、隨機於面盤中閃現4至6次不等，也為了呼應這樣的天文奇蹟，積家更為表款展現了工坊精湛的寶石鑲嵌技法。其中央的流星顯示為一圈鑲貼「花體」數字與鑲貼半球形時標所環繞，36毫米的玫瑰金表殼則共由兩個同心圓構建，內外圈皆鑲嵌克拉數不同的鑽石並搭配美豔、冷凝的藍色砂金石，以呼應夜空中的繁星點點。

734自動上鍊機芯將具備時間顯示、流星複雜功能，表殼皆為玫瑰金打造，其中皮表帶款共鑲嵌181顆鑽石、總重約3.48克拉；全鑲鑽玫瑰金鏈帶款則共鑲嵌617顆鑽石、總重約8.36克拉，價格店洽。

去年成為積家品牌大使的安雅泰勒喬伊因《后翼棄兵》走紅的安雅泰勒喬伊，未來再有《瘋狂麥斯》前傳電影《芙莉歐莎》預計將在2024上映。圖／Jaeger-LeCoultre提供
去年成為積家品牌大使的安雅泰勒喬伊因《后翼棄兵》走紅的安雅泰勒喬伊，未來再有《瘋狂麥斯》前傳電影《芙莉歐莎》預計將在2024上映。圖／Jaeger-LeCoultre提供
約會系列Rendez-Vous Dazzling Star流星珠寶表，價格店洽。圖／Jaeger-LeCoultre提供
約會系列Rendez-Vous Dazzling Star流星珠寶表，價格店洽。圖／Jaeger-LeCoultre提供
結合藍色砂金石與鑽石鑲嵌，積家工坊再度展示了寶石鑲嵌的精湛與想像力的無有邊界。圖／Jaeger-LeCoultre提供
結合藍色砂金石與鑽石鑲嵌，積家工坊再度展示了寶石鑲嵌的精湛與想像力的無有邊界。圖／Jaeger-LeCoultre提供

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