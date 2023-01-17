屏菸「Nintendo Switch遊戲派對」年初二開展嗨玩到4月

集結多款Nintendo Switch熱門遊戲「Nintendo Switch遊戲派對」，大年初二1月23日在屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，打造眾多夢幻遊戲情境體驗空間，還原經典遊戲場景和角色，讓玩家們遊戲魂大爆發，展覽至4月30日，免費入場。縣長周春米邀請喜愛Nintendo Switch遊戲的大小朋友們，年節走春首選屏東，一起熱鬧玩遊戲、過好年。

縣長周春米今跟小朋友們一起搶先看展覽，小朋友裝扮成瑪利歐造型超可愛，五年級蔡同學說，最喜歡玩運動類型遊戲，可以跟身旁同學們一起比賽。周春米說，1月23日開幕當天，有超人氣皮卡丘人偶見面會。

「Nintendo Switch遊戲派對」是家用型遊戲機龍頭品牌Nintendo Switch授權舉辦大型遊戲派對活動，將Nintendo Switch平台熱門遊戲一網打盡，現場體驗不同類型遊戲，還可以與朋友來場刺激的遊戲PK賽。

進入展場是大小朋友最喜愛的人氣王寶可夢，去年底最新發售《寶可夢朱/紫》，上市3天全球銷售1000萬套亮眼成績，創下Nintendo Switch新紀錄，如此精彩的遊戲，千萬不能錯過。

各式各樣的武器進行4對4潑墨占地遊戲的《斯普拉遁3》遊戲區，將日本屋台的風格搬到現場，還有充滿街頭藝術風格，滿滿遊戲中流行元素的拍照區，跟朋友組隊來場4對4占地對戰。

瑪利歐展區將最經典磚塊與通往下水道的水管遊戲場景重現。還有經典遊戲角色索尼克新作《索尼克未知邊境》、圓滾滾粉紅色超萌角色星之卡比的新作《星之卡比 探索發現》、派對不可或缺的動感遊戲《Just Dance舞力全開2023》、節奏感滿檔《太鼓之達人 咚咚雷音祭》、超人氣動畫原作的格鬥遊戲《鬼滅之刃 火之神血風譚》、在家也能動起來《Nintendo Switch運動》以及《健身環大冒險》。

文化處指出，1月23至1月29日春節期間，現場打卡送Nintendo Switch春聯，每天限量300張。戶外「丸市集」以親子玩樂為概念，提供免費親子遊戲區，還有許多圓滾滾的丸子日式風格攤位，與精采音樂演出、奇幻魔術秀。

1月23日至4月30日展覽期間針對不同的節慶推出主題日，相關活動資訊請上屏菸1936文化基地臉書：https://www.facebook.com/pt1936/。 「Nintendo Switch遊戲派對」，大年初二1月23日在屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，瑪利歐展區將最經典磚塊與通往下水道的水管遊戲場景重現，縣長周春米邀大家來屏菸。記者劉星君／攝影 「Nintendo Switch遊戲派對」，大年初二1月23日在屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，縣長周春米（中）今天與小朋友一起搶先看，展覽還原經典遊戲場景和角色，讓玩家們遊戲魂大爆發。記者劉星君／攝影 「Nintendo Switch遊戲派對」，大年初二1月23日在屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，縣長周春米（後排左二）今天與小朋友一起搶先看，現場還可以體驗不同類型遊戲，大小朋友玩得超開心。記者劉星君／攝影 「Nintendo Switch遊戲派對」，大年初二1月23日在屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，瑪利歐展區將最經典磚塊與通往下水道的水管遊戲場景重現，縣長周春米（中）邀大家來屏菸。記者劉星君／攝影 「Nintendo Switch遊戲派對」，大年初二1月23日在屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，縣長周春米（前排右二）今天與小朋友搶先看，體驗遊戲健身環。記者劉星君／攝影 「Nintendo Switch遊戲派對」，大年初二1月23日在屏菸1936文化基地10號倉庫開幕，縣長周春米（右一）今天與小朋友搶先看，並體驗不同類型遊戲，大小朋友玩得超開心。記者劉星君／攝影

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