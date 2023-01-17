新年吃雞！拿坡里炸雞「買10送10」 最高現省340元

新年吃炸雞！「拿坡里炸雞專賣店」自即日起至1月31日期間，推出「兔給樂雞腿桶」優惠方案，現享「買10隻雞腿送10支胡椒雞翅」的優惠，會員可再享折扣優惠價，最低64折起，最高現省340元。

拿坡里炸雞專賣店所推出的「兔給樂雞腿桶」，選用台灣國產雞肉，標榜單隻棒腿較一般市售棒腿增加30%，並且帶有微辣滋味，適合歡聚共享。即日起至1月31日期間，內用或外帶「兔給樂雞腿桶」，就可享「10支雞腿桶」加送「10支胡椒雞翅」，原價949元，特價619元。

除了優惠價之外，即日起至1月23日期間，會員可憑app領取快閃優惠券，憑券購買「兔給樂雞腿桶」，除原有優惠外，可再享會員價609元。 拿坡里炸雞專賣店推出「買10隻雞腿送10支胡椒雞翅」的限時優惠方案。圖／拿坡里提供

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