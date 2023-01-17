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只有5天！采采食茶2023「新年限定套餐」期間限定登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「榮華富貴」澄清湯 、南非鮑魚餃、蟲草花、花膠。圖／采采食茶提供。
「榮華富貴」澄清湯 、南非鮑魚餃、蟲草花、花膠。圖／采采食茶提供。

以東方底蘊為精髓，法式手法為溝通語言的采采食茶（CHA CHA THÉ Cuisine），將在今年1月26日（農曆初五）至29日、以及1月31日總共5天，隆重推出「新年限定套餐」，運用一道道料理譜出一句句的吉祥祝福。不僅在年節期間與家人享團圓，也能應景的嚐到過年象徵長壽的長年菜、意涵豐收的烏魚子於法式料理中，每人2,980元+10%服務費及水資。

「新年限定套餐」中有象徵「榮華富貴」的鮑魚餃澄清湯，有著過年吃元寶的概念，並結合經典法式澄清湯，清甜中帶著渾厚的海鮮鮮甜。而甜點開心果的外型，則呼應著春節牡丹菊窗花剪紙，意涵著圓滿富貴與「開心平安」。

除了「新年限定套餐」之外，自1月26日起，采采食茶亦同步推出為期兩個月的週年精選菜單，主廚們精選出「春、夏、秋季菜單」最受歡迎餐盤，無論是油波辣子修龍醬鮮魚、鴨肝桂丁雞或是難以忘懷的高野豆腐，都能在精選晚間菜單重新回味。期待與CHA CHA THÉ Cuisine的老朋友、新朋友再次回娘家嚐嚐一年來的美味美好。

采采食茶2023「新年限定套餐」期間限定登場。圖／采采食茶提供。
采采食茶2023「新年限定套餐」期間限定登場。圖／采采食茶提供。
采采食茶以東方底蘊為精髓，法式手法為溝通語言。圖／采采食茶提供。
采采食茶以東方底蘊為精髓，法式手法為溝通語言。圖／采采食茶提供。
「平安圓滿」 芋泥金沙香頌、 桂圓費南雪。圖／采采食茶提供。
「平安圓滿」 芋泥金沙香頌、 桂圓費南雪。圖／采采食茶提供。
「年年有餘」 市場鮮魚 、橄欖 、糖漬檸檬、 文蛤。圖／采采食茶提供。
「年年有餘」 市場鮮魚 、橄欖 、糖漬檸檬、 文蛤。圖／采采食茶提供。
「開心平安」 開心果 、青蘋果 、 優格。圖／采采食茶提供。
「開心平安」 開心果 、青蘋果 、 優格。圖／采采食茶提供。
「步步高昇」烏賊、蕪菁、紅椒 、臘腸。圖／采采食茶提供。
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套餐 甜點

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