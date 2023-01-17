影／全台最大大鵬灣卡丁車場 睽違3年重啟營運重磅回歸

交通部大鵬灣國家風景區揮別和BOT廠商中止契約分手的不快，去年1重啟促參招商作業，賽車界關注全台唯一經FIA認證G2等級的大鵬灣賽車場和卡丁車場，也啟動為期2年的招租作業，由尚騰汽車集團得標，停擺3年多的卡丁場今天率先試營運，以全國最大賽道及義大利進口車身結構和日本製引擎為亮點，賽車場因執照失效無法復辦賽事，將導入車輛展示、體驗等活動，結合周邊休閒旅遊。

全台唯一經FIA認證G2等級的大鵬灣賽車場，因BOT廠商在2019年主動中止契約後關閉3年多，全台僅剩台中的麗寶國際賽車場，尚騰汽車集團去年10月承租後，規畫投入千萬整備；因是促參招商過度期間活化使用的短期租約，租期2年，但賽車場執照已失效，暫無法復辦賽車活動，將導入燃油車、電動車展示、測試和交通安全、教育訓練等活動，結合休閒旅遊，卡丁車率先開放試營運。

在墾丁已有7年卡丁車場經營資歷的業者說，大鵬灣卡丁車場在國內等級算是高檔的賽場，跑道長度是一般場地的近三倍，賽車界已把大鵬灣認為是朝聖的目標，他看好大鵬灣的場地及車型，使用的卡丁車為義大利進口車身結構，非常的貼地再搭配日本製引擎，可讓車手有車速飛快的錯覺，急速轉彎不用擔心翻車，安全性高，除提供一般遊客體驗，後續也會籌辦賽事。

鵬管處長許主龍說，近半年來積極活化大鵬灣國際休閒特區，大鵬灣單車站、西塔台、海上教堂提供的服務也頗受到青睞，尤其海上教堂有許多網紅來拍照打卡；春節前卡丁車場服務相繼進駐，大鵬灣好玩之外又多了點刺激。

過年期間想拍美照、消耗熱量、搭船遊潟湖看風景，在大鵬灣通通有解，目前大鵬灣國際休閒特區、帆船基地、青洲灣沙灘、鵬村濕地公園、潮口平台都免門票、免費停車，是春節旅遊好去處。 停擺3年多的屏東大鵬灣卡丁場今天率先試營運，以全國最大賽道及義大利進口車身結構和日本製引擎為亮點。記者潘欣中／攝影 停擺3年多的屏東大鵬灣卡丁場今天率先試營運，以全國最大賽道及義大利進口車身結構和日本製引擎為亮點。記者潘欣中／攝影 停擺3年多的屏東大鵬灣卡丁場今天率先試營運，以全國最大賽道及義大利進口車身結構和日本製引擎為亮點。記者潘欣中／攝影 停擺3年多的屏東大鵬灣卡丁場今天率先試營運，以全國最大賽道及義大利進口車身結構和日本製引擎為亮點。記者潘欣中／攝影

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