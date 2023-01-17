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肋眼牛排吃到飽、加贈龍蝦！六福萬怡限時推肉食慶典

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
凡預訂肉食慶典肋眼牛吃到飽，即加贈「焗烤波士頓龍蝦半尾」。圖／六福旅遊集團提供
凡預訂肉食慶典肋眼牛吃到飽，即加贈「焗烤波士頓龍蝦半尾」。圖／六福旅遊集團提供

肉食主義者注意了。台北六福萬怡酒店7樓The Lounge大廳酒吧即日起至2月20日，推出「肉食慶典」肋眼牛排吃到飽活動，每位售價1,880元+10%，主打美國杉河農場自然牛濕式熟成肋眼6oz，限時120分鐘可無限量品嘗套餐內容餐點，包含爐烤肋眼牛排、一禮烘焙手工麵包、燻雞凱薩沙拉、主廚例湯及飲品，此外，再加贈「焗烤波士頓龍蝦半尾」。

台北六福萬怡酒店為肉控們量身打造「肉食慶典」活動，推出濕式熟成肋眼牛排吃到飽，嚴選美國杉河農場平均14至17個月大的牛隻，遵循不打生長激素、賀爾蒙藥物，以最自然的生長環境，肉質口感柔嫩、風味濃郁；主廚以爐烤方式烹製，牛排鎖住肉汁，能品嘗牛肉最原始天然風味。

加贈的「焗烤波士頓龍蝦半尾」，特選肉質緊實有彈性的波士頓龍蝦，鋪上厚厚的馬茲瑞拉起司與奶醬焗烤至融化，一刀切下酥鬆的焗烤皮，每塊蝦肉都沾附著奶香，濃郁可口。

「肉食慶典」自即日起至2月20日，午餐及晚餐皆開放預訂用餐，每位售價1,880元+10%，除除夕至初二不適用此套餐，初三後皆可預訂，包含春節連假至情人節檔期。

台北六福萬怡酒店大廳酒吧「肉食慶典」肋眼牛排吃到飽，每位售價1,880元起，限時120分鐘可無限量品嘗套餐內容餐點。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店大廳酒吧「肉食慶典」肋眼牛排吃到飽，每位售價1,880元起，限時120分鐘可無限量品嘗套餐內容餐點。圖／六福旅遊集團提供

波士頓 套餐 吃到飽

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