台鐵環島之星觀光列車 結合迪士尼百年慶典主題

台鐵「環島之星」2022-2026年度的營運經營權，再次由易遊網旅行社取得，此次全新「環島之星」主題彩繪將結合2023年迪士尼百年慶典，打造全台首列迪士尼主題的觀光列車，並命名為「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，列車集結10款迪士尼人氣角色，並於今天舉行記者會正式發表。

結合迪士尼百年慶典的台鐵環島之星列車外裝有米奇米妮、唐老鴨、小美人魚等 10 大人氣角色彩繪，並以10款迪士尼人氣角色打造特色主題車廂，讓遊客穿梭於各個車廂，可以感受不同驚喜與歡樂。 歡唱的卡拉OK 車廂則是以「史迪奇」為主題，車上並邀請魔術師表演折氣球。記者胡經周／攝影 台鐵「環島之星夢想號」觀光列車外裝有米奇米妮、唐老鴨、小美人魚等 10 大人氣角色彩繪。記者胡經周／攝影 台鐵「環島之星夢想號」觀光列車外裝有米奇米妮、唐老鴨、小美人魚等 10 大人氣角色彩繪。記者胡經周／攝影 台鐵「環島之星夢想號」觀光列車以10款迪士尼人氣角色打造特色主題車廂，讓遊客穿梭於各個車廂，可以感受不同驚喜與歡樂。記者胡經周／攝影 台鐵「環島之星夢想號」觀光列車外裝有米奇米妮、唐老鴨、小美人魚等 10 大人氣角色彩繪。記者胡經周／攝影 東西幹線雨台列車上將各設置一台鑄幣機，共有8款迪士尼角色圖樣的紀念幣供旅客收藏。記者胡經周／攝影

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