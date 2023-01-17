壽司郎「人氣排行Top5」出爐！第4名竟然是「拉麵」

兔年即將到來，許多民眾也出現闔家聚餐的需求。來自日本的「壽司郎」今年自1月19日起，限時推出「新春大滿貫套餐」，一次就能吃到鮪魚、鮭魚、鰻魚等10款品項。另外店內也推出全新期間限定菜色，包括有「豪華軍艦3貫」、「超特大帶頭炸蝦」等選擇。針對外送需求，壽司郎也公佈了「外送人氣Top5」名單，其中包括「叉燒豚骨拉麵」、「炸蝦烏龍麵」等非壽司的品項也都榜上有名。

壽司郎於Uber Eat推出的「新春大滿貫餐」，內含有鮪魚、生鮭魚、炙烤鮭魚腹、花枝、赤蝦、上等星鰻、極上鰻魚、蟹肉蟹膏軍艦、鮭魚卵軍艦與日本產貝柱等10種品項，1人份420元，2人份840元。除了可作為年節加菜之外，也適合個人獨享。店內亦同步推出外帶服務。

針對喜愛外送餐點的民眾，壽司郎也公佈內部統計的「外送餐點人氣Top5」，以「人氣套餐1人份」、「鮭魚套餐1人份」分居冠亞軍，「12貫套餐」、「叉燒豚骨拉麵」、「炸蝦烏龍麵」則各為3～5名。

壽司郎同時在新年期間推出多款期間限定菜色。「豪華軍艦3貫」一次集結鮭魚卵軍艦、蟹肉蟹膏軍艦、海膽軍艦3種人氣商品，每盤100元；「超特大帶頭炸蝦」則是選用大規格的帶頭草蝦，油炸至金黃後再以味噌醬汁提味，每盤100元。另外還有「禁斷的鱈魚白子牛肉」、「炙燒辣味明太子」、「龍膽石斑天婦羅」、「炙燒巴斯客起司蛋糕」等品項，每盤60～80元。 「叉燒豚骨拉麵」名列外送排行榜第4名，每份130元。圖／壽司郎提供 壽司郎「人氣套餐」名列外送排行榜冠軍，每份180元。 「豪華軍艦3貫」，每盤100元。圖／壽司郎提供 壽司郎所推出的「新春大滿貫套餐」，1人份420元。圖／壽司郎提供

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