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中山大學鴻「兔」大展 42兔群裝置藝術超可愛！

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛，小朋友歡喜與兔群互動。圖／中山大學提供
中山大學在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛，小朋友歡喜與兔群互動。圖／中山大學提供

2023是癸卯年，也是兔年，逢42周年校慶的中山大學，在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛，白天可見白兔綠茵，入夜兔身霓虹閃爍，「月夜愈美麗」。這場鴻「兔」大展展期至2月5日元宵，不過1月20日至29日春節期間，兔群也一起放年假「公休不出勤」。

中山大學每年過節都要為校園妝點一番，42隻大小兔子吸引不少遊客與孩童駐足互動，留下可愛剪影。校方表示，兔群包含20隻大兔、中兔，和22隻小兔，平日每晚6點前都會在草坪展出。除了兔群，還有一輪明月落在草坪間，象徵元宵玉兔。

策展單位分享，兔子具有快速、敏捷、純潔與溫柔等特徵，現場也準備與兔有關的寓言故事的拍攝道具，像是龜兔賽跑的烏龜、守「豬」（珠）待兔的銀珠和豬鼻子等。同時為慶祝新春新西灣，校長鄭英耀親筆揮毫「鴻兔大展」、「吉兔躍中山鴻運開」春聯，分享年節氣氛。

中山人每日徒步必經的西子灣隧道從去年耶誕節起也改頭換面，主題為「沒有一朵雲需要國界」，圍繞著雲朵意象，從獼猴孫悟空騰雲駕霧，到五光十色的宇宙星空，為校園增添氣氛。隧道裝飾結合了眾多元素，頂部裝飾了耶誕樹燈海、魔幻閃爍的星空宇宙、駕著觔斗雲的悟空獼猴、耶誕紅的植物燈泡；兩側牆上映著各式圖像，像是飄飄雲朵、耶誕樹與麋鹿，象徵新年新春的紙兔剪影、事事如意、平平安安的新年賀詞。

從隧道到菩提樹廣場，中山校園充滿年節氣氛，也吸引師生、訪客、鄰近居民和登山客駐足打卡留影。

中山大學在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛，夜晚也很有氛圍。圖／中山大學提供
中山大學在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛，夜晚也很有氛圍。圖／中山大學提供
中山大學在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛，小朋友歡喜與兔群互動。圖／中山大學提供
中山大學在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛，小朋友歡喜與兔群互動。圖／中山大學提供
中山大學在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛。圖／中山大學提供
中山大學在菩提樹廣場前草坪布置42隻大小白兔，或坐或臥，姿態可愛。圖／中山大學提供

節氣 中山大學 元宵

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