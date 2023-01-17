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韓國辛拉麵調味包農藥超標遭退運 日本草莓也再度出包

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
知名韓國泡麵「農心」辛拉麵，被衛福部食藥署檢出泡麵裡的調味粉包有農藥環氧乙烷，全數1000箱、共1128公斤，都得依規定退運或銷毀。圖／食藥署提供
知名韓國泡麵「農心」辛拉麵，被衛福部食藥署檢出泡麵裡的調味粉包有農藥環氧乙烷，全數1000箱、共1128公斤，都得依規定退運或銷毀。圖／食藥署提供

愛吃韓國泡麵的民眾注意了！知名韓國泡麵「農心」辛拉麵，被衛福部食藥署檢出泡麵裡的調味粉包有農藥環氧乙烷，全數1000箱、共1128公斤，都得依規定退運或銷毀。另日本草莓也再度驗出農藥殘留，食藥署科長陳慶裕表示，今年已針對日本草莓採取較嚴格的查驗，查驗率全面提升為20％至50％，一但出現不合格的廠商則改為百分之百查驗。

食藥署今日公布邊境檢驗不合格的商品共有10項，包括菲律賓出口的「肉罐」、摩洛哥出口的「薄荷風味茶」、印度出口「白藜麥」等，分別因防腐劑、農藥殘留不合格等因素遭退運或銷毀。

其中韓國株式會社農心出口的「NONGSHIM農心超進化辛碗麵（豆腐泡菜味）」，被檢出調味粉包殘留農藥環氧乙烷0.075 mg/kg。該泡麵是由星禾國際有限公司進口，全數1000箱、共1128公斤，全部得依規定退運或銷毀。

陳慶裕表示，環氧乙烷在部分國家，如美國、加拿大核准使用作為香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但國內農委會並未准許使用。

他表示，去年五月開始發現進口的泡麵產品有類似不合格的情況開始，已檢出三批。但這次韓國泡麵進口商是六個月內第一次被檢出不合格，所以現在只會針對不合格進口上調升抽驗率到20%至50％，由廠商負起自主責任與製造商確認商品製造環節出了什麼問題，還不會全面性的針對進口拉麵提升抽驗率。

另外，今天也檢出兩批日本進口的草莓驗出農藥殘留不合格，分別是由千和水果有限公司進口的日本福岡「鮮草莓」檢出殘留農藥氟尼胺0.27 ppm，以及商田實業有限公司進口的日本福岡「鮮草莓」，驗出殘留農藥氟尼胺0.14 ppm；分別被退運、銷毀345公斤和109公斤。

去年日本草莓屢屢出包，當時食藥署就提升日本草莓檢驗率到百分之百至8月20日。今年再度檢出農藥殘留不合格，共九批，分散在三個不同業者。

陳慶裕表示，去年11月草莓季開始，就全面調升草莓抽驗率為20%至50%，並針對新業者採取百分之百查驗。另針對已查出不合格的業者，也採取逐批查驗。

日本草莓也再度驗出農藥殘留。圖／食藥署提供
日本草莓也再度驗出農藥殘留。圖／食藥署提供
日本草莓也再度驗出農藥殘留。圖／食藥署提供
日本草莓也再度驗出農藥殘留。圖／食藥署提供

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