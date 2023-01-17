2023FW米蘭男裝／K-WAY把巴黎街頭搬到米蘭 更讓機能服飾變身潮流款！

誕生於法國的機能時尚品牌K-WAY素有「歐洲防水雨衣之王」之稱，過去也曾和FENDI等高級精品合作過並推出聯名系列，因此對時尚迷並不陌生。然而，品牌卻首度把時裝大秀移師至米蘭舉行，為了不忘本還把秀場打造成巴黎街頭常見的露天咖啡椅座形式，搭配多層次且兼具潮流感的防水機能服飾，讓觀看者感到新鮮。

由於K-WAY目前隸屬於義大利服飾集團旗下，因此品牌最新設計，當然是選在米蘭時裝周發表。不過有趣的是，為了向誕生歷史致敬，K-WAY特意把秀場打造成名為「Café de la Paix」的咖啡館形式，據說1965年的某個雨天，正在此喝咖啡的創始人Léon-Claude Duhamel先生，迸發了成立品牌的想法。K-WAY在被併購之後，重新梳理了品牌招牌產品，並且聚焦在設計上，於是產生了我們所看到的2023秋冬系列。咖啡館不只是秀場，還是啟發設計團隊的靈感之一，因此K-WAY把椅子的奶油白和綠色及藍色貫穿整個系列，同時還有招牌的防水膠條以經典橘色呈現，並出現在不同的單品上。

K-WAY特意把2023秋冬秀場打造成名為「Café de la Paix」的咖啡館形式。圖／K-WAY提供

在2023秋冬系列中，K-WAY運用面料質感、版型，重新演繹飛行員夾克、羽絨外套和夾克等經典款式，而且還提供了超短版和誇張的輪廓形式，這使人聯想到品牌受到歡迎的絎縫斗篷單品。不僅如此，K-WAY在造型上還結合多層次效果，利用數件且各色的防水夾克，透過披掛或是綁結的方式，在模特兒身上堆疊出解構型態。或是讓造型搭配方巾和貝雷帽、中膠靴和綁腿，以及尼龍和緞面材質的包款，凸顯了能服飾也能融入日常穿著的概念。然而值得一提的是，這系列服飾，將在今年3月的巴黎時裝周期間，會回到真正的Café da la Paix咖啡館，並舉辦慶祝活動。

K-WAY的2023秋冬系列服飾，同樣講究永續精神。圖／K-WAY提供

K-WAY運用面料質感、版型，重新演繹飛行員夾克、羽絨外套和夾克等經典款式。圖／K-WAY提供

K-WAY採用Café da la Paix咖啡館家具顏色，貫穿2023秋冬系列服飾。圖／K-WAY提供

K-WAY讓造型搭配方巾和貝雷帽、中膠靴和綁腿，凸顯了能服飾也能融入日常穿著的概念。圖／K-WAY提供

在造型上還結合多層次效果，K-WAY利用數件且各色的防水夾克，透過披掛或是綁結的方式，在模特兒身上堆疊出解構型態。圖／K-WAY提供

K-WAY提供了超短版和誇張的輪廓形式，這使人聯想到品牌受到歡迎的絎縫斗篷單品。圖／K-WAY提供

在造型上還結合多層次效果，K-WAY利用數件且各色的防水夾克，透過披掛或是綁結的方式，在模特兒身上堆疊出解構型態。圖／K-WAY提供

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