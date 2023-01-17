萌萌憨憨的比熊犬和泰迪熊！梵克雅寶動物家族迎新成員
用最溫柔可愛的Lucky Animals迎接嶄新的2023年吧！梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最討喜又精緻的動物系列胸針系列，一口氣迎來5位全新的成員：泰迪熊（Teddy Bear）、 狐狸（Fox）、臘腸狗（Dachshund）、比熊犬（Bichon Frisé）和青蛙（Frog）， 以金珠飾邊勾勒出細膩動人的動物形貌，點綴寶石和珍珠母貝。品牌並攜手法國藝術家暨動畫家Julie Joseph創作一系列新年動畫短片，結合多款系列珠寶創作出獨有的新年藝術氛圍，同時於新年期間限定亮相8款兔年Line貼圖，由最討喜的小動物陪伴迎接新年。
梵克雅寶在2017年時，以品牌1954年時創新的La Boutique系列為靈感，創作出全新的Lucky Animals胸針。早在上個世紀中，La Boutique系列就採用美國早期的卡通動畫淘氣的動物造型，創作出風格更親民、適合日常配戴的設計，在當時被稱為「輕珠寶」的可愛胸針包括鬆毛獅子、頑皮花貓、搗蛋小鴨、好奇小鼠等，風靡一時。
今年新作以色彩鮮艷均勻的寶石勾勒栩栩如生的靈巧小動物：憨憨的臘腸狗和聰敏狐狸都披上橙紅色的紅玉髓皮裘；孔雀石圓融和諧的紋理，是即將躍然跳起的青蛙首選素材；深邃的黑色縞瑪瑙則點亮小動物的眼睛；通透無瑕的珠白珍珠母貝與色澤微妙的灰色珍珠母貝，為比熊犬勾勒蓬鬆皮毛；泰迪熊溫馴可愛的神態，流露撫慰人心的療癒氣息。
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