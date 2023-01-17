萌萌憨憨的比熊犬和泰迪熊！梵克雅寶動物家族迎新成員

用最溫柔可愛的Lucky Animals迎接嶄新的2023年吧！梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最討喜又精緻的動物系列胸針系列，一口氣迎來5位全新的成員：泰迪熊（Teddy Bear）、 狐狸（Fox）、臘腸狗（Dachshund）、比熊犬（Bichon Frisé）和青蛙（Frog）， 以金珠飾邊勾勒出細膩動人的動物形貌，點綴寶石和珍珠母貝。品牌並攜手法國藝術家暨動畫家Julie Joseph創作一系列新年動畫短片，結合多款系列珠寶創作出獨有的新年藝術氛圍，同時於新年期間限定亮相8款兔年Line貼圖，由最討喜的小動物陪伴迎接新年。

梵克雅寶在2017年時，以品牌1954年時創新的La Boutique系列為靈感，創作出全新的Lucky Animals胸針。早在上個世紀中，La Boutique系列就採用美國早期的卡通動畫淘氣的動物造型，創作出風格更親民、適合日常配戴的設計，在當時被稱為「輕珠寶」的可愛胸針包括鬆毛獅子、頑皮花貓、搗蛋小鴨、好奇小鼠等，風靡一時。

今年新作以色彩鮮艷均勻的寶石勾勒栩栩如生的靈巧小動物：憨憨的臘腸狗和聰敏狐狸都披上橙紅色的紅玉髓皮裘；孔雀石圓融和諧的紋理，是即將躍然跳起的青蛙首選素材；深邃的黑色縞瑪瑙則點亮小動物的眼睛；通透無瑕的珠白珍珠母貝與色澤微妙的灰色珍珠母貝，為比熊犬勾勒蓬鬆皮毛；泰迪熊溫馴可愛的神態，流露撫慰人心的療癒氣息。 2023新品Fox胸針及Frog胸針。圖／梵克雅寶提供 為Frog胸針鑲嵌縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴Lucky Animals Rabbit胸針、5排圓珠設計Perlée couleurs戒指、Perlée鑽石耳環及Perlée pearls of gold手鐲。圖／梵克雅寶提供 Lucky Animals Bichon Frisé胸針，黃K金鑲嵌灰色珍珠母貝、白色珍珠母貝與縞瑪瑙，約23萬8,000元。圖／梵克雅寶提供 為Dachshund胸針進行拋光前潤飾。圖／梵克雅寶提供 Lucky Animals Fox胸針，黃K金鑲嵌紅玉髓、白色珍珠母貝與縞瑪瑙，23萬8,000元。圖／梵克雅寶提供 梵克雅寶攜手法國藝術家暨動畫家Julie Joseph創作一系列新年創作。圖／梵克雅寶提供 模特兒配戴梵克雅寶20枚墜飾Vintage Alhambra長項鍊；5枚墜飾Vintage Alhambra手鍊，及Perlée手表。圖／梵克雅寶提供 梵克雅寶Lucky Animals Rabbit胸針。圖／梵克雅寶提供 Lucky Animals Teddy Bear胸針，玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝與縞瑪瑙，約23萬8,000元。圖／梵克雅寶提供 Lucky Animals青蛙胸針，黃K金鑲嵌孔雀石、白色珍珠母與縞瑪瑙，23萬8,000元。圖／梵克雅寶提供 2023喜兔迎春，梵克雅寶推出新年8款限定貼圖。圖／梵克雅寶提供 為Fox胸針鑲嵌縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供

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