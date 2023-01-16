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真的要重返舞台了！蕾哈娜首場Apple Music超級盃中場秀官方前導預告吊盡粉絲胃口

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
睽違多年，蕾哈娜將在2月12日第57屆超級盃中場秀重返歌唱舞台。圖／蘋果提供
睽違多年，蕾哈娜將在2月12日第57屆超級盃中場秀重返歌唱舞台。圖／蘋果提供

粉絲敲碗敲到沒力，終於盼到美妝大亨蕾哈娜重返歌唱舞台，睽違多年的首場演出即是以第57屆超級盃中場秀的表演巨星身分重返歌壇，這也是首場由Apple Music贊助的中場秀。

超級盃中場秀將於短短幾週後登場，而在萬眾引頸期盼中，蕾哈娜近日也公布了官方前導預告，短短30秒的影片吊盡歌迷胃口，瞬間激發歌迷們的音樂魂！想要重溫蕾哈娜的所有作品，現在立刻打開Apple Music就能重溫，還可使用全新的「Apple Music開唱」功能盡情高歌，透過調整人聲和多種歌詞顯示方式瀏覽即時歌詞，以主唱、對唱或和聲等形式立刻再加開一場個人演唱會

去年9月NFL宣布Apple Music為最新的合作夥伴，將在未來幾年聯手共同製作一年裡最受矚目的「超級盃中場秀」音樂表演。Apple Music的出現，致力於讓音樂家、作曲家、製作人和歌迷都能發光發熱，目前擁有收錄超過1億首歌曲的音樂資料庫，以及身歷其境的空間音訊，帶來世界上最出色的聆聽體驗。

演唱會 粉絲 Apple 蕾哈娜

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