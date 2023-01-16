旬魚、究好豬入饌！欣葉NAGOMI出新菜 草莓優格吃到飽

欣葉集團旗下的日式料理自助餐廳「NAGOMI 和食饗宴」，在迎來新年之際，以現流旬魚、台灣究好豬等食材，推出「冬旬魚昆布締」、「豚隔膜時蔬燒」、「現作小皿旬魚丼」等6款全新料理，讓民眾可以品嚐到不同的新滋味。同時還有「草莓優格慕斯」同步新登場。

2022年4月開幕的「NAGOMI和食饗宴」，標榜無限供應單點級的日式料理，包括有壽司、燒物、揚物、強肴等12種料理類別，同時店內並導入「女將」文化服務，增添整體細緻感。本次NAGOMI所推出的冬季料理中，「冬旬魚昆布締」選用當日漁獲，處理後再以北海道昆布包覆熟成，搭配上蕃茄、小黃瓜與義大利醋調製的時蔬配料，搭配出和洋融合的層次。「炙燒冬旬魚白雪造」則是將烏魚、白富鰆等現流魚搭配特製山藥泥，兼具視覺與滑順口感。

本季所推出的「冬旬魚首霜降清汁」則是以當季白肉魚為主角，透過霜降法處理後，精鍊出風味濃郁的高湯，再搭配新鮮蔬菜熬煮，滋味清甜。「豚隔膜時蔬燒」則是選用台灣究好豬為食材，取肋間橫隔肉部位，透過味噌醃漬、燒烤的方式處理，並以胡麻醬增香，有著略帶嚼勁的口感與風味。「現作小皿旬魚丼」則是將鮭魚、旗魚、鮪魚與當日現流漁獲，切塊後搭配上醋飯與配料及醬汁享用，可以感受到旬令滋味。另外為呼應草莓產季，店內也推出「草莓優格慕斯」，以自製的優格慕斯配上草莓果泥與草莓，讓飯後結尾帶來酸甜清新的句點。 冬旬魚昆布締（左）。圖／欣葉提供 豚隔膜時蔬燒。圖／欣葉提供 現作小皿旬魚丼。圖／欣葉提供 炙燒冬旬魚白雪造。圖／欣葉提供

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