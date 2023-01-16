滿滿草莓＋紅寶石巧克力！夢卡朵「紅寶石蛋糕」開賣
西洋情人節即將於2月14日登場。連鎖甜品「夢卡朵（mon gâteau）」今年集結紅寶石巧克力、四葉北海道十勝奶油乳酪、草莓等素材，推出情人節主題甜點「Ruby紅寶石莓果生乳酪」，1月31日前預購，還可享早鳥預購優惠。
過去巧克力區分為黑巧克力、白巧克力與牛奶巧克力等3種，直到2017年，才由巧克力商百樂嘉麗寶集團推出「紅寶石巧克力（Ruby chocolate）」，成為第四種巧克力。紅寶石巧克力是由紅寶石可可豆萃取提煉而成，主要產自於厄瓜多、巴西、象牙海岸等地，自然帶有粉紅色澤，口感柔順並帶著莓果酸甜口感，產量稀少。
夢卡朵本次推出的「Ruby紅寶石莓果生乳酪」，底層餅乾底使用酥菠蘿皮、巴芮脆片、紅寶石巧克力混合而成；中層的粉色生乳酪則是融合了紅寶石巧克力、乳酪、覆盆子果泥；至於最上層的白色生乳酪，則是以日本四葉北海道十勝奶油乳酪為主，並混入愛樂薇乳酪和酸奶，帶有濃郁奶香，最後還鋪上新鮮草莓果粒。整體呈現出綿密的巧克力風味與奶香，並以酸甜的莓果滋味增添清新感。
Ruby紅寶石莓果生乳酪自即日起開放預購，4吋售價399元，1月31日可享早鳥價369元。
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言