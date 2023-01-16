滿滿草莓＋紅寶石巧克力！夢卡朵「紅寶石蛋糕」開賣

西洋情人節即將於2月14日登場。連鎖甜品「夢卡朵（mon gâteau）」今年集結紅寶石巧克力、四葉北海道十勝奶油乳酪、草莓等素材，推出情人節主題甜點「Ruby紅寶石莓果生乳酪」，1月31日前預購，還可享早鳥預購優惠。

過去巧克力區分為黑巧克力、白巧克力與牛奶巧克力等3種，直到2017年，才由巧克力商百樂嘉麗寶集團推出「紅寶石巧克力（Ruby chocolate）」，成為第四種巧克力。紅寶石巧克力是由紅寶石可可豆萃取提煉而成，主要產自於厄瓜多、巴西、象牙海岸等地，自然帶有粉紅色澤，口感柔順並帶著莓果酸甜口感，產量稀少。

夢卡朵本次推出的「Ruby紅寶石莓果生乳酪」，底層餅乾底使用酥菠蘿皮、巴芮脆片、紅寶石巧克力混合而成；中層的粉色生乳酪則是融合了紅寶石巧克力、乳酪、覆盆子果泥；至於最上層的白色生乳酪，則是以日本四葉北海道十勝奶油乳酪為主，並混入愛樂薇乳酪和酸奶，帶有濃郁奶香，最後還鋪上新鮮草莓果粒。整體呈現出綿密的巧克力風味與奶香，並以酸甜的莓果滋味增添清新感。

Ruby紅寶石莓果生乳酪自即日起開放預購，4吋售價399元，1月31日可享早鳥價369元。

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