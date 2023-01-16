快訊

想挽救哈利人生！ 傳查理三世願砸逾15億「要梅根放手」

曾建議與中共談「政治制度性」安排 連戰遭馬英九3原則婉拒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BTS防彈少年團JIMIN傳將solo 先被DIOR捕獲任品牌大使

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供

DIOR宣布南韓天團BTS防彈少年團的成員Jimin（朴智旻）正式成為DIOR全球大使，是自BTS於2022年中宣布即將暫停團體活動、以個人狀態發展後，團員中第一位單獨出任時裝品牌大使的成員。DIOR男裝創意總監Kim Jones曾於 2019年為他所屬的BTS防彈少年團設計舞台服裝。Jimin以歌手、舞者與詞曲作家的身分在歌壇發光發熱，今日更傳出有韓媒報導Jimin將成為團體中第4位solo出道的成員，將於2023年2月發行個人專輯；他之前曾與上一代天團BIGBANG成員太陽合作單曲「VIBE」，被稱為神仙級的組合。

DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供
DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供

BTS

延伸閱讀

「西裝控」林柏宏、曾敬驊同台林哲熹 就是愛DIOR

BTS單飛不解散穩坐第一寶座！Spotify 2022 最受歡迎KPOP團體大公開　(G)I-DLE衝上前十

相關新聞

疫後影城人潮未恢復 《灌籃高手》出手助攻票房狂飆

90年代的共同回憶，井上雄彥神作《灌籃高手》睽違26年後，粉絲終於等到電影《灌籃高手The First Slam Dun...

滿滿草莓＋紅寶石巧克力！夢卡朵「紅寶石蛋糕」開賣

西洋情人節即將於2月14日登場。連鎖甜品「夢卡朵（mon gâteau）」今年集結紅寶石巧克力、四葉北海道十勝奶油乳酪、...

BTS防彈少年團JIMIN傳將solo 先被DIOR捕獲任品牌大使

DIOR宣布南韓天團BTS防彈少年團的成員Jimin（朴智旻）正式成為DIOR全球大使，是自BTS於2022年中宣布即將...

「果然匯」大葉高島屋開幕日確定！2月還有3品牌接力開

天母大葉高島屋強化餐飲戰力，為滿足天母商圈家庭客層吃的需求，繼去年周年慶完成美食街新櫃進駐改裝後，今年仍有多家餐飲進駐。...

德誼數位超狂3C福袋開賣 加碼抽1元加購10萬蘋果大全配

喜愛3C產品的民眾注意了，德誼數位兔年福袋今年再度提升福袋價值，不到千元價格即可獲得每袋價值2,500元以上、限量2,0...

蝦皮購物新春不打烊開工好物1折起 領免運券加碼抽PS5、iPhone 14 Pro

領完年終、新年紅包要做什麼？當然是把想買的東西都買起來！蝦皮購物精心打造新春不打烊專區，不受年假實體店鋪放年假的限制，攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。