BTS防彈少年團JIMIN傳將solo 先被DIOR捕獲任品牌大使

DIOR宣布南韓天團BTS防彈少年團的成員Jimin（朴智旻）正式成為DIOR全球大使，是自BTS於2022年中宣布即將暫停團體活動、以個人狀態發展後，團員中第一位單獨出任時裝品牌大使的成員。DIOR男裝創意總監Kim Jones曾於 2019年為他所屬的BTS防彈少年團設計舞台服裝。Jimin以歌手、舞者與詞曲作家的身分在歌壇發光發熱，今日更傳出有韓媒報導Jimin將成為團體中第4位solo出道的成員，將於2023年2月發行個人專輯；他之前曾與上一代天團BIGBANG成員太陽合作單曲「VIBE」，被稱為神仙級的組合。 DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供 DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供 DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供 DIOR隆重宣布BTS防彈少年團成員JIMIN成為品牌全球大使。圖／DIOR提供

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