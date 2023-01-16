「果然匯」大葉高島屋開幕日確定！2月還有3品牌接力開

天母大葉高島屋強化餐飲戰力，為滿足天母商圈家庭客層吃的需求，繼去年周年慶完成美食街新櫃進駐改裝後，今年仍有多家餐飲進駐。當中，饗賓集團旗下蔬食Buffet「果然匯」進駐B1，確定將在1/29正式開幕。

大葉高島屋5樓原先為停車場，改裝後該樓層以餐飲/家電為主要構成。饗賓集團更在大葉高島屋一口氣投入四家品牌，除了「果然匯」，還有「開飯川食堂」、「饗泰多」，以及以日本料理為主軸的吃到飽「旭集」，之前消息一出，就已掀起天母人討論話題。

由於受到之前疫情反覆、工程延宕影響，原本計畫搶在年前開幕的新餐廳，開幕時程皆有所延後。繼「果然匯」率先在1/29開幕後，大葉高島屋表示，「開飯川食堂」、「饗泰多」以及「上海鄉村」預計在2月左右與天母居民見面，確切日期尚待品牌與百貨業者協商討論後決定。

至於定位精緻日式Buffet的「旭集」，開幕時程更晚，天母人想就近吃這家人氣吃到飽，還要再等等了。 饗賓集團旗下日式料理吃到飽「旭集」。圖／業者提供 饗賓集團旗下「饗泰多」。圖／業者提供 饗賓集團旗下「開飯川食堂」。圖／業者提供

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