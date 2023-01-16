德誼數位超狂3C福袋開賣 加碼抽1元加購10萬蘋果大全配

喜愛3C產品的民眾注意了，德誼數位兔年福袋今年再度提升福袋價值，不到千元價格即可獲得每袋價值2,500元以上、限量2,000組與MAGEASY聯名設計的「2023喜兔平安福袋」，福袋內有多重好禮，包含人人有獎的刮刮卡、豐富實用周邊組合、8種優惠的好友分享券、喜氣紅包袋與可作為春聯的福袋包裝，再加碼抽1元加購總價高達10萬元的蘋果大全配商品，以及價值35,000元的東京雙人來回機票，每組售價僅999元，多重優惠買到賺到，即日起於德誼數位全台門市、德誼網路門市、遠傳心生活（friDay購物）同步販售，於德誼網路門市購買還可享三重優惠，免運、免登錄加贈10遠傳幣，再加碼抽1,000遠傳幣，限時限量售完為止。

「2023喜兔平安福袋」每組皆含1張人人有獎的刮刮卡，最大獎項包含Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Nintendo Switch OLED主機、AirPods Pro（第2代）、Marshall Emberton攜帶式藍牙喇叭等高單價商品。刮刮卡還能加碼登錄序號抽好禮，頭獎可用1元加購包含MacBook Air（Apple M2晶片）、iPad 第10代（64GB）、iPhone 14、Apple Watch Series 8、AirPods Pro（第2代）等5樣商品的蘋果大全配，總價值高達101,090元，今年更加碼特獎推出價值35,000元的東京雙人來回機票特獎。

除了新春福袋外，德誼數位即日起至1月31日止，凡購買MacBook系列商品，搭購AppleCare+服務專案，即享價值4,990元的超值大禮包；購買iPhone或Apple Watch全系列任一商品，並搭購AirPods系列，即享現折500元優惠；購買蘋果全系列商品搭配攜碼遠傳電信月付999元5G門號方案30個月，即享5G行動上網量60GB，再享專案優惠價現折12,000元，1月20日起快閃10天再加碼贈momax磁吸式行動電源、Ceres無線充電夜燈、飛利浦超音波活膚水氧儀超值好禮3選1。消費上網登錄序號還能再享遠傳幣回饋，活動期間透過德誼App首次綁定遠傳心生活帳號，即贈送綁定禮10遠傳幣。 德誼數位2023喜兔平安福袋內有多重好禮，包含人人有獎的刮刮卡、豐富實用周邊組合、8種優惠的好友分享券、喜氣紅包袋。圖／德誼數位提供 德誼數位推出2023喜兔平安福袋，不到千元即可獲得每袋2,500元以上價值的超值福袋。圖／德誼數位提供

商品推薦