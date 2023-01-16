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疫後影城人潮未恢復 《灌籃高手》出手助攻票房狂飆

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
《灌籃高手The First Slam Dunk》電影在台上映後，隨即衝出首周票房冠軍。圖／台北双喜電影提供
《灌籃高手The First Slam Dunk》電影在台上映後，隨即衝出首周票房冠軍。圖／台北双喜電影提供

90年代的共同回憶，井上雄彥神作《灌籃高手》睽違26年後，粉絲終於等到電影《灌籃高手The First Slam Dunk》上映，當湘北五人幫躍上大螢幕，也讓許多人青春滿血回歸，台灣在1/13上映後，不少人已經中、日配音版全包二刷以上，上映三天票房累計逾7千萬，首周末稱霸全台票房冠軍，讓影城業者莫不興奮期待《灌籃高手The First Slam Dunk》這部熱血大作，讓影城票房能擺脫疫情悲情，為2023年伊始奮力衝出好成績。

去年12月中旬上映的《阿凡達：水之道》挾著高聲勢而來，影城業者指出，但其實這部大片在台灣票房沒預期的好，加上今年賀歲片強度不高，好在現在有《灌籃高手The First Slam Dunk》霸氣回歸，帶動高度討論與不斷衝高的票房，讓影城經營者無不樂見這樣的聲勢熱度，喜樂時代影城總經理程立峰表示，《灌籃高手The First Slam Dunk》在元旦的口碑場已是全台滿座，上映後樂見大眾討論話題不斷。

疫情期間，讓影城大受影響。程立峰指出，目前全台影城人潮平均回來5成，大型影城則回來6成，不只是片源的問題，最重要是消費者觀影習慣改變，疫情期間大眾已習慣透過付費影音串流平台看片，疫後要他們回到實體影城看電影仍需要一點時間，加上旅遊解封出國人潮變多，影城若要回復疫前狀態，至少還要等3個月到半年。

有影城的商場指出，《灌籃高手The First Slam Dunk》上映後，影城較上周業績成長3倍，其中《灌籃高手The First Slam Dunk》就占了50%以上。

疫後生活恢復日常，影城產業可望持續回溫，不少影城業者也持續在北中南布局展店。像是秀泰影城在高雄夢時代打造旗艦級影城、喜樂時代影城在高雄市總圖二期文創會館打造精品級概念影城，紛紛帶動當地話題。

《灌籃高手The First Slam Dunk》帶動高度討論與不斷衝高的票房。圖／台北双喜電影提供
《灌籃高手The First Slam Dunk》帶動高度討論與不斷衝高的票房。圖／台北双喜電影提供

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