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蝦皮購物新春不打烊開工好物1折起 領免運券加碼抽PS5、iPhone 14 Pro

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物新春不打烊，近500樣開學、開工實用好物祭全面1折起優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物新春不打烊，近500樣開學、開工實用好物祭全面1折起優惠。圖／蝦皮購物提供

領完年終、新年紅包要做什麼？當然是把想買的東西都買起來！蝦皮購物精心打造新春不打烊專區，不受年假實體店鋪放年假的限制，攜手神腦生活、小米、微星等大品牌，集結近500樣3C筆電、辦公用品、拜年新裝等開工、開學好物祭1折起優惠，10天春節連假讓你隨時隨地都能購。更特別攜手Google Pixel推出新春換機獨家優惠，1月18日至1月20日Google Pixel 7全系列直降最高2,500元，2萬元加碼贈2,000蝦幣、滿3萬最高加碼送出3,000蝦幣。此外，1月18日、1月25日連續2週週三優惠再加碼，限時領免運券就抽PS5、iPhone 14 Pro。

蝦皮購物「新春不打烊」專區眾多熱門商品1折起，特別推薦旅遊、商務必備Sony降噪藍牙耳罩式耳機，優惠價萬元有找；原價76,760元的iRobot自動集塵掃地機器人只要41,999元就能入手。連續2週的週三更加碼祭夯品瘋搶價，原價42,400元的iPhone 14 Pro Max 256GB，瘋搶價4,240元，拼手速入手最潮新機；Microsoft Surface Go 3平板筆電黑鍵全配組合，平板、電腦二合一設計，優惠價只要10,465元；經典Switch紅藍主機則是破盤價5千元有找；還有小米 Redmi 10A智慧型手機限時驚爆價1元。

內行買家除了免運券當然也不能錯過商城8.5折券與各式優惠券，蝦皮購物即日起至1月18日推出看蝦皮直播天天灑超值優惠券，下3單即可抽4K電視，1月25日玩過年發紅包寶箱，還有機會把國際牌微波爐免費帶回家。

蝦皮購物「新春不打烊專區」微軟Surface Go 3優惠價10,645元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春不打烊專區」微軟Surface Go 3優惠價10,645元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春不打烊專區」iPhone 14 Pro Max 256GB，瘋搶價4,240元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春不打烊專區」iPhone 14 Pro Max 256GB，瘋搶價4,240元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春不打烊專區」小米Redmi 10A瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春不打烊專區」小米Redmi 10A瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春不打烊專區」推出Sony降噪藍牙耳罩式耳機，優惠價8,888元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春不打烊專區」推出Sony降噪藍牙耳罩式耳機，優惠價8,888元。圖／蝦皮購物提供

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