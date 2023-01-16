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除夕至初八 foodpanda天天送666元大紅包 年節限定IG濾鏡大玩稱謂梗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda今年推出春節強檔活動「過年看到人要叫～foodpanda送～」，準時打開foodpanda App就有機會獲得666元大紅包。圖／foodpanda提供
foodpanda今年推出春節強檔活動「過年看到人要叫～foodpanda送～」，準時打開foodpanda App就有機會獲得666元大紅包。圖／foodpanda提供

「爸爸的媽媽的姊姊應該叫什麼？」許多民眾不愛過年的原因之一，就是親戚太多稱謂搞不清，叫不出來還要被罵。即時外送平台foodpanda今年春節特別推出「過年看到人要叫～foodpanda送～」活動，趣味翻轉許多民眾的過年痛點，從除夕到初八每天祭出美食外送、生鮮雜貨各1組限定優惠碼，只要準時打開foodpanda App就有機會獲得666元大紅包。另外，foodpanda還設計了2款IG春節濾鏡，聚會叫不出稱謂不尷尬，趕快點開濾鏡與親友一起挑戰誰是稱謂達人。

foodpanda去年推出「長輩問候優惠碼」深受消費者喜愛，今年再推新梗「長輩稱謂優惠碼」，從除夕至初八每天上午11點準時公佈2款當日限定優惠碼，美食外送、外帶自取輸入指定優惠碼，消費滿333元可現折111元；生鮮雜貨、pandamart熊貓超市則會公佈稱謂解答，輸入後消費滿1,555元可享現折555元的超值優惠，雙重優惠為民眾每天送上666元大紅包。

而面對1年可能只見1次、有點不太熟的親戚們，foodpanda貼心設計2款創意Instagram春節濾鏡，其中超實用「稱謂計算器」濾鏡可利用螢幕上的稱謂按鈕，精準計算出親戚該如何稱呼，不論是「媽媽的哥哥的妻子？」還是「表姊的表妹？」提問後計算器都能完美解答。另一款「稱謂大挑戰」濾鏡將會隨機出題，像是「看到爸爸的哥哥的女兒要叫？」用戶透過頭部上下左右擺動即可選擇答案。2款超趣味的創意濾鏡設計，過年期間只要上foodpanda官方Instagram帳號就能玩得到。

foodpanda設計2款創意Instagram春節濾鏡，讓你今年過年不再被親戚稱謂困擾。圖／foodpanda提供
foodpanda設計2款創意Instagram春節濾鏡，讓你今年過年不再被親戚稱謂困擾。圖／foodpanda提供
foodpanda今年的「長輩稱謂優惠碼」大玩長輩稱謂梗，從除夕至初八每天上午11點準時公佈2款當日限定優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda今年的「長輩稱謂優惠碼」大玩長輩稱謂梗，從除夕至初八每天上午11點準時公佈2款當日限定優惠。圖／foodpanda提供

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