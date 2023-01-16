2023FW米蘭男裝／「星期三」暖男賞酷派FENDI都會性感
2023-2024秋冬米蘭男裝周於當地時間上週五起陸續登場，1月14日的重頭戲FENDI 2023-24秋冬男裝系列，將位於米蘭的企業總部改造成一具金屬球不斷轉動的巨大迪斯可彈珠台，音樂部分延續品牌與義大利電子音樂圈合作的傳統，此次由義大利傳奇音樂製作人Giorgio Moroder特別創作的迪斯可風格配樂《After Dark》混音，陪襯FENDI配飾與男裝藝術總監Silvia Venturini呈現的全新男裝：材質舒適溫暖、設計洗鍊瀟灑，流露當代都會男子的性感魅力。Netflix史上播放量最高第一名影集《怪奇物語》的Caleb McLaughlin、與第二名影集《星期三》的Hunter Doohan等Z世代年輕演員均出席觀秀。
本季有一系列充滿視覺錯視效果的單品，體現實驗性的服裝工藝。不對稱剪裁與衣服質為這一季的男裝注入幾何和運動元素。銀色、靛藍色和紫色迪斯可球所投射出的光線，讓雙面可穿的羊絨、人造皮革及緹花絲綢顯得熠熠生輝，突顯出FENDI衣料的特殊之處。並且在鴿灰色、燕麥色、焦黃色、摩卡棕、淡紫色、薰衣草紫、深海軍藍及黑色組成的視覺基調中，創造出波光粼粼的效果。
整體的輪廓打破傳統的男裝的期待，大量繭狀剪裁大衣與慵懶感十足的針織品在實用性與精湛製衣工藝之間找到新的空間：搭配O'Lock圖案拉鍊的毛毯翻領大衣和披風、包裹著羅紋羊絨質料運動服、落肩剪裁的毛衣背心、飄逸長褲裁剪成垂墜感的下擺、雙排扣大衣搭配緞面翻領、流蘇下擺或散落的金屬光澤顫動貼花... 從駱駝毛針織衫到使用昔德蘭羊毛製成的法蘭絨、噴塗翻羊毛和FF圖案刷毛布料，混色雜花布料隨處可見，而陰影效果則是在上蠟和拋光皮革或套染牛仔布上營造出復古感。經過簡化而呈現抽象幾何風格的FENDI astuccio圖案，變化為重新構想的FENDI Shadow LOGO，出現在馬海毛圍巾、毛毯、流蘇襯裡和「細條紋」布料的衣服上。
最令人期待的配件部分，Peekaboo包款加上了金屬光澤皮帶五金件、噴塗翻羊毛材質或背帶細節，而Baguette包款有的以拋光皮革製作、有的滿布口袋。這一季還推出了新款柔軟可折疊的FENDI Shadow麂皮或粒面皮革材質Hobo斜背包。鞋履方面以輪廓分明的古巴跟靴、FENDI Frame莫卡辛鞋和繫帶德比鞋的鞋跟搭配正裝，FENDI Flow運動鞋則採用潛水、網眼和透明的細節創造休閒感。
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