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有.設計春節限定企劃！限時萬元大紅包等你來拿

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
好想兔三星報喜兔吉祥，有.設計指定線上販售 。圖/有你共創提供
好想兔三星報喜兔吉祥，有.設計指定線上販售 。圖/有你共創提供

迎接農曆兔年，有.設計uDesign推出春節企畫搭配質感選物，喜愛的兔子的你絕對不能錯過！全站於活動期間消費可抽眾多設計好禮，並於1月16日到2月5日祭出大紅包，除了人人皆可領取8,000購物金之外，更加碼回饋舊客萬元購物金。

有.設計uDesign除了應景的過年節慶掛飾之外，還準備了各式超萌兔年招福迎春小物，像是超人氣LINE原創貼圖角色「好想兔」萌翻大家來拜年，超Q好想兔變身你的守護神，給你一整年的兔年好運氣，有.設計指定線上販售，精選系列商品絕對是最有年味的萌兔開運好物。

此外，還有「最美文青麻將」馬丘 MACHILL麻將精裝套組、質感幸福揪吉幫您招好運的曉創意揪吉五行、以及滿足生活便利的WOKY沃廚TIKO輕芯鈦陶瓷等精選質感設計品獨家優惠中，一起迎接幸福朝氣的蹦跳兔年。更多活動詳情，請見有.設計網站查詢(點我) (http://bit.ly/3keppZD)。

有.設計春節限定企劃，限時萬元大紅包，等你來領取 。圖/有你共創提供
有.設計春節限定企劃，限時萬元大紅包，等你來領取 。圖/有你共創提供
馬丘 MACHILL｜馬丘麻將精裝套組─金馬59聯名款，過年相聚必備，牌桌上最美風景。圖/有你共創提供
馬丘 MACHILL｜馬丘麻將精裝套組─金馬59聯名款，過年相聚必備，牌桌上最美風景。圖/有你共創提供
曉創意｜揪吉五行，送禮零失誤，自用好運到。圖/有你共創提供
曉創意｜揪吉五行，送禮零失誤，自用好運到。圖/有你共創提供

兔年

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春節限定！有.設計萬元大紅包 迎接幸福兔年

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