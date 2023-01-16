最高送1688！MO-MO壽喜燒5品牌新春刮刮樂 中獎率100％

新年將至，三澧企業集結旗下的MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅、天吉屋等5個品牌，限時推出滿額刮刮樂活動，有機會可獲得1,688元抵用金，或是餐點兌換券等不同贈禮，張張有獎，中獎率100%。

參與活動的品牌中，「吉天麩羅」的竹北遠百店於新年特別推出「吉滿足」天丼拉麵套餐，內含干貝海老天丼，搭配醬油雞湯味玉、咖哩蔬菜叉燒、味噌叉燒、豚骨叉燒拉麵（4選1），還有茶碗蒸、甜點與飲品，每份480元。至於「MO-MO-PARADISE」首度針對外帶需求推出「喜兔迎春圍爐鍋物組」內容包括澳洲和牛M6-7等級、澳洲低脂牛肩胛肉、美國上選牛胸肉、鮮切梅花豬、里肌豬等肉品，以及壽喜燒和涮涮鍋湯底、大份量蔬菜盒、主食、飲品與甜湯，適合6～8人享用，每套2,200元。「BELLINI Pasta Pasta」推出「新春四人套餐」，包括有比薩、義大利麵、主菜、沙拉等品項，適合4人家庭共享，每套2,580元。

1月20日至2月5日期間，凡於全台MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅內用單筆消費滿1,000元或天吉屋消費滿800元，就可獲得好運刮刮卡，有機會獲得1,688、888、168、88元不等的抵用金，或是日式餐點兌換券、義式餐點兌換券等贈禮，共計送出88,888個獎項，中獎率100%。

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