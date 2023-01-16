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全家點數888線上抽iPhone 14 Pro 限時這5天咖啡買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家春節優惠Let's Café、私品茶推買1送1、多杯數囤貨5.2折起。圖／全家便利商店提供
全家春節優惠Let's Café、私品茶推買1送1、多杯數囤貨5.2折起。圖／全家便利商店提供

迎新年不只要買福袋拼手氣，全家便利商店更推出會員App趣味投注抽獎活動「幸運投注抽」，投注888點或8,888點立即送購物金、抽大獎，包含iPhone 14 Pro、KYMCO電動機車等6項好禮可自選；線下則自即日起至2月7日推出會員App集章趣活動，於店舖以全盈+PAY單筆消費滿500元即贈50元購物金；1月19日起至1月23日還有Let's Café、私品茶、Fami!ce全家霜淇淋買1送1或多杯數5.2折起優惠。另外，春節送禮臨時抱佛腳，1月20日起凡於全家實體店舖購買指定禮盒，即可獲得財神廟聯名開運錢母。

以小搏大就靠這一檔，即日起至2月7日，全家會員於App使用點數即可抽大獎，民眾可自行選擇投注籤筒，扣除888點立即先送5元購物金，並可投注iPhone 14 Pro、Apple Watch Series 8或Apple iPad 10籤筒3選1，想抽什麼大獎自己選；扣除8,888點則可獲贈50元購物金，並可選擇投注價值近7萬元的最大獎KYMCO i-One Keyless電動機車，或是面額500元的實體刮刮卡100張、Fami錢包50,000元購物金。

而看準每年小年夜至初二的春節禮盒銷售高峰，全家特別於小年夜起推出買禮盒送錢母活動，於1月20日當日10:00起，於實體店舖購買春節指定禮盒，即隨機贈送北港武德宮、金山財神廟或嘉義文財殿等財神廟聯名開運錢母1枚（數量有限，送完為止），讓你求好運不用全台跑透透。即日起至2月7日購買指定禮盒，還可享2件9.5折、憑支付工具享單件9折等優惠，而且只要App打開地圖趣「福兔全家-春節地圖」就可以預先查詢鄰近店舖的禮盒款式，選定好禮免撲空。

全家針對全盈+PAY會員另推專屬好康，即日起至2月7日，於會員APP舉辦全盈+PAY專屬集章趣活動，到「全家」店舖以全盈+PAY單筆消費指定品項滿500元，即可集1章，每章可兌換50元購物金，消費滿50元即可全額折抵，每會員最高可兌換3次。

1月19日至1月23日則提供「下班除舊喜迎春」系列優惠，使用全盈+PAY購買Let’s Café大杯特濃美式/拿鐵或Fami!ce全家霜淇淋，即可享同品項買1送1優惠（不可寄杯）。透過App隨買跨店取，還可享有Let's Café大杯咖啡優惠，經典美式80杯1,888元，1杯只要23.6元超級划算，另外還有拿鐵、私品茶多杯組合，全都1,888元可以喝到明年底，趕快囤貨囤起來，5天活動不能錯過的還有Let's Café大杯經典/單品咖啡買1送1，會員限購各1組，開工提神咖啡先買起來存。

小年夜起於全家購買指定禮盒即贈金山財神廟、北港武德宮、嘉義文財殿聯名開運錢母，共3款，隨機贈送。圖／全家便利商店提供
小年夜起於全家購買指定禮盒即贈金山財神廟、北港武德宮、嘉義文財殿聯名開運錢母，共3款，隨機贈送。圖／全家便利商店提供
開運試手氣，即日起至2月7日可於全家會員App「幸運投注抽」遊戲扣點賺購物金、抽iPhone、電動機車等自選大獎。圖／全家便利商店提供
開運試手氣，即日起至2月7日可於全家會員App「幸運投注抽」遊戲扣點賺購物金、抽iPhone、電動機車等自選大獎。圖／全家便利商店提供

春節 咖啡

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