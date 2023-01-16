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金鐘視帝陳亞蘭力邀郭子乾出演重要角色 強強聯手飆視帝級演技

聯合新聞網／ 聯合數位文創
白雲（左起）、陳亞蘭、郭子乾強強聯手演出「嘉慶君遊臺灣」舞台劇版。聯合報系記者王聰賢／攝影
白雲（左起）、陳亞蘭、郭子乾強強聯手演出「嘉慶君遊臺灣」舞台劇版。聯合報系記者王聰賢／攝影

歌仔戲天王小生陳亞蘭誓言打造最潮歌仔戲，將電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》IP化，除宣布籌備《嘉慶君再遊臺灣》，並結合集資熱潮，籌備短、時間內就有上千位民眾支持她傳承歌仔戲理念，在2023年新春更將叫好叫座的《嘉慶君遊臺灣》遊上劇場殿堂，邀請同樣入圍金鐘視帝的郭子乾出演，億萬票房電影導演葉天倫執導，強強聯手於2月25、26日在國父紀念館首演。陳亞蘭說：「這是我繼2018年《牛郎織女》加演場後，睽違四年再次製作與主演舞台劇，邀請觀眾帶全家一起到劇場觀看。」

電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》自2022年2月份在台視首播後，更在公視台語台繼續熱播，累積總收視人口超過1500萬民眾，陳亞蘭更以該劇嘉慶君一角，唱作俱佳榮獲金鐘獎最佳男主角獎，可說是史無前例，她一席珍惜台灣文化，蘊藏洋蔥得獎感言，催淚全台觀眾。

《嘉慶君遊臺灣》通體舒暢舞台劇版2月25、26日在國父紀念館首演。圖／聯合數位文創提供
《嘉慶君遊臺灣》通體舒暢舞台劇版2月25、26日在國父紀念館首演。圖／聯合數位文創提供

郭子乾獻出歌仔戲舞台劇演出，陳亞蘭感動他二話不說，連演出費用、日期都沒問，就爽快答應。郭子乾在電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》飾演陳亞蘭的重要大臣劉墉，這次在舞台劇版將出演她心心念念最重要人之一，陳亞蘭笑喊：「兩位視帝級演技飆演技，觀眾能不買票？」話鋒一轉郭子乾笑喊：「我是皇帝手下敗將、皇帝徵招，臣子不敢不從！」足見兩人好感情。

但舞台劇版上，兩人上對下關係將有重要變化，郭子乾賣關子說：「一山還有一山高，請觀眾買票到劇場觀看，拭目以待！」陳亞蘭也對於兩人將在舞台劇上迸出什麼樣的新火花感到好奇，她已經耐不住戲癮，迫不及待想進劇場排練。

改編自電視劇，重新演繹嘉慶君於中秋節臺灣進貢的文旦中，突見到繡有已故母妃「天針密錦」繡法的冤字繡帕，深信母妃又可能尚在人世，決心微服出巡，遠行到江南的臺灣尋找。然而到了臺灣愛上了萬花樓名妓梅影，與之兩情相悅，卻不知梅影是實乃為天地會領袖林爽文的妹妹，她雖愛著嘉慶君卻不得不為兄長報仇。嘉慶君這一路上雖然重重難關，但也遇到許多臺灣特殊的風土民情，一路逗趣歡笑！最後嘉慶君能否與真正的母妃團圓，又如何面對梅影的這段愛恨情仇呢？《嘉慶君遊臺灣》通體舒暢舞台劇版2月25、26日在國父紀念館首演，售票請洽 udn售票網

歌仔戲 劇場 紀念館

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