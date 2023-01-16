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「LaLaport台中」試營運優惠！ABC-MART全台最大店來了

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
主打純正日系購物中心的「LaLaport台中」，其中「南館」率先在1/17展開試營運。圖／業者提供
主打純正日系購物中心的「LaLaport台中」，其中「南館」率先在1/17展開試營運。圖／業者提供

三井不動產集團在台灣首座主打純正日系購物中心的「LaLaport台中」，其中「南館」率先在1/17展開試營運，迎接緊接到來的春節購物旺季。南館共40間品牌以大型店為主，集結當下市場聲量最大日系品牌大集合。複合式鞋履品牌ABC-MART是LaLaport南館率先見客的品牌之一，且品牌最大規模「MEGA STAGE 2.0」超大型店裝首現台中。UNIQLO攜手集團品牌GU進駐LaLaport台中，推出全台首間生活美學概念店。

LaLaport主打親子型購物中心，「ABC-MART MEGA STAGE LaLaport台中店」配合商場定位，主打親子友善購物的便利性購物環境，從球鞋、休閒鞋、女鞋到嬰孩童鞋履商品，甚至也可滿足熟齡父母鞋履選購需求，主打數量與品項是全台最完整店鋪。

同時，在ABC-MART日本店鋪設計團隊的規畫下，也大幅度拉開走道寬度，便利嬰兒車在店內空間移動，讓孩童有開放的走道空間，營造出廣大的空間感，讓家庭客層更能輕鬆自在、不受侷限的選購。

迎接LaLaport南館1/17起試營運，「ABC MART MEGA STAGE LaLaport台中店」推出現場消費滿3000元現抵300元優惠活動。

另外，UNIQLO攜手集團品牌GU進駐LaLaport台中，推出全台首間生活美學概念店。UNIQLO LaLaport台中店打造全台首間LifeWear新型態概念店，全新寬敞的購物空間，特別增設雙品牌永續循環空間與親子遊戲區，也首度引進UNIQLO FLOWER服務到中台灣。

GU LaLaport台中將於1/17至1/19限時三天推出開幕慶，台中、彰化、南投居民憑個人身份證明、外國朋友持護照或居留證，於結帳前出示相關證明，即可享當筆結帳金額9.5折優惠，還有多款男女裝單品享超值優惠，開幕首三日(1/17-1/19)每日兩次指定時段（14:00-1500、19:00-20:00）精選商品優惠價199元。

【LaLaport試營運特別營業時間】

●1/17(二)-1/19(四)

1F-3F 11:00~21:00、B1F 10:00~21:00

​●農曆春節營業時間

1/21(六) 除夕夜(1F-3F 10:30-17:00、B1F 10:00-17:00)

1/20(五)、1/22(日)-1/29(日) 初一至初八 (1F-3F 10:30-22:00、B1F 10:00-22:00)

ABC-MART進駐LaLaport台中並推出全台最大「ABC-MART MEGA STAGE」全新店型。圖／業者提供
ABC-MART進駐LaLaport台中並推出全台最大「ABC-MART MEGA STAGE」全新店型。圖／業者提供
ABC-MART MEGA STAGE LaLaport台中店，大幅拉開走道寬度，讓全家型客層購物更輕鬆。圖／業者提供
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UNIQLO LaLaport台中店，首度引進UNIQLO FLOWER服務到中台灣。圖／業者提供
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GU LaLaport台中店開幕首三日(1/17-1/19)單筆消費不限金額，送限量「GU X 餃貓FAMILY 包你好運紅包組」一組；單筆消費滿1,500元再贈「GU X 餃貓FAMILY台中限定托特包組」一組。圖／業者提供
GU LaLaport台中店開幕首三日(1/17-1/19)單筆消費不限金額，送限量「GU X 餃貓FAMILY 包你好運紅包組」一組；單筆消費滿1,500元再贈「GU X 餃貓FAMILY台中限定托特包組」一組。圖／業者提供

品牌 UNIQLO

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