經濟部攜手十大通路推民生、年貨平價商品促銷

年關將近，為穩定民生物價，經濟部舉辦「十大通路揚眉兔氣平價促銷記者會」，攜手十大通路與所屬國營事業台糖及台鹽，推出平價專區、平價商品及一系列促銷優惠，包括米、食用油、衛生紙、泡麵等民生必需品，以及年節必備的生鮮豬肉、火鍋料、禮盒及糖餅零食等年貨。

經濟部指出，本次平價促銷活動各通路紛紛推出獨家優惠，賣場超市部分，全聯生鮮商品及民生用品全聯價8折起優惠，長期規劃的抗漲專區更有平均3000到4000個豐富品項，包括生鮮蔬果、保久乳等買1送1、第2件5折，並於每週固定時間推出限定買1送1等優惠；家樂福推出百款人氣生活用品/食品買1送1，1月18日至20日會員滿額9折、點數紅利加倍等回饋；愛買嚴選米、油、醬油、衛生紙、火鍋湯底等民生必需品買1送1，1月18日至20日會員滿2000享9折。

大潤發水、米、油、零食泡麵等民生用品及精選春節禮盒與年貨商品優惠，1月14日至20日單筆滿2000元送9折現金抵用券；楓康超市年貨大街端出各項生鮮、年菜、民生商品等促銷優惠，還有蔬菜平價專區與吳郭魚平價促銷活動；美廉社平價抗漲專區嚴選罐頭、年節糖餅各項民生夯品7折起，指定糖餅禮盒第2件88折，消費滿200元再贈30元折價券。

四大超商也響應經濟部政策，推出多元促銷商品，如7-Eleven有超過500支以上民生用品及精選100款以上年節禮盒與年貨大街商品特惠買1送1起，一般茶葉蛋維持原價10元，家庭號飲料特價再加贈OP點數最高10點，1月18日至21日會員消費滿200折25元或滿888折125元；全家便利商店推出全+1商城買年貨消費可累積積分換全家購物金，1月19日至30日每週五六日使用全盈+PAY享指定咖啡品項、霜淇淋同品項買1送1，單筆滿500元可換50元購物金。

萊爾富超商維力重量碗系列(炸醬/辣炸醬)任選2件60元，三好米校長香米買1送1，幾米授權抽取式衛生紙等享2件優惠價，1月11日至31日搭配Hi-pay綁定聯邦銀行信用卡結帳滿200元折30元；OK便利商店則有多項民生食材、米、醬油等南北貨、保久乳飲品等買1送1及上百樣優惠商品。

台鹽則提供各式包裝調味鹽及鹹淨牙膏優惠價、台糖除米、油、糖、罐頭等自產優質平價商品外，更配合年節需求，推出廣受歡迎的安心豚冷藏豬肉及小排肉、香腸等豬肉製品。十大通路全國約1萬5千多家門市及20家台糖蜜鄰超市都能買到優惠商品，經濟部表示，各通路優惠活動會延續到農曆年後。

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