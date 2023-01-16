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手刀搶！LISA首次跨足設計 寶格麗手表全球限量1000只

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌代言人LISA演繹BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人LISA演繹BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表。圖／寶格麗提供

韓國女子天團BLACKPINK的成員LISA，不僅是義大利精品寶格麗（BVLGARI）的代言人、謬思女神，現在更成了設計師！ LISA與寶格麗聯手創作，以品牌經典 BVLGARI BVLGARI系列表款為藍本，打造專屬的BVLGARI BVLGARI X LISA限量款，採用精鋼與玫瑰金製作，搭配鐫刻經典BVLGARI BVLGARI標誌表圈，與散發鑽石耀眼光芒的表盤，提供兩種尺寸：表徑33毫米款，全球限量700只；表徑23毫米款全球限量300只。

1975年誕生的BVLGARI ROMA系列腕表在1977年經重新演繹為如今廣為人知的BVLGARI BVLGARI系列，以表圈上鐫刻的14個字母為最大特色，讓人想起鑄印在古羅馬錢幣上的帝王姓名，呼應「羅馬時間珠寶商」寶格麗的強烈義大利風格，也是品牌代言人LISA在最新品牌形象廣告「Unexpected Wonders」中配戴的表款。

限量聯名設計由LISA親自挑選並詮釋她最鍾愛的花卉：象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花，LISA並在花瓣中心繪製了她的名字首字母 「L」，紀念她參與這項企畫的體驗。這獨一無二的素描刻飾在 BVLGARI BVLGARI X LISA限量版腕表背面，專屬的腕表收藏盒同樣也加入這美麗獨特的個人化元素，並附上LISA的簽名。而寶格麗更為LISA調配專屬彩色表盤，如虹彩般的的綠色、藍色、甚至紫色等色彩組合，會隨著照射在精緻太陽紋表盤上的光線產生微妙的炫彩變化，配上12顆鑽石時標及玫瑰金指針、表冠鑲嵌蛋面切割紅碧璽，體現寶格麗獨到的美學特色之一。

寶格麗品牌代言人LISA與寶格麗聯手創作BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人LISA與寶格麗聯手創作BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，33毫米款約20萬4,000元，全球限量700只；24毫米款約17萬9,800元，全球限量300只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，33毫米款約20萬4,000元，全球限量700只；24毫米款約17萬9,800元，全球限量300只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，33毫米款約20萬4,000元，全球限量700只；24毫米款約17萬9,800元，全球限量300只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，33毫米款約20萬4,000元，全球限量700只；24毫米款約17萬9,800元，全球限量300只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，表背鐫刻手稿圖案。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，表背鐫刻手稿圖案。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，33毫米款約20萬4,000元，全球限量700只；24毫米款約17萬9,800元，全球限量300只。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI X LISA限量款腕表，33毫米款約20萬4,000元，全球限量700只；24毫米款約17萬9,800元，全球限量300只。圖／寶格麗提供

義大利 羅馬 品牌

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