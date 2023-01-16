劉以豪全身LV草間彌生機場飛巴黎 許光漢線上觀FENDI秀
2023秋冬男裝週於上週1月14日起於米蘭展開，本週開始由巴黎接棒，台灣男星也紛紛透過不同形式參與最新男裝的發表。男星劉以豪日前啟程參加於台灣時間本週四（1月19日）晚間9點半登場的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023秋冬巴黎男裝秀，他穿著路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列從台灣機場出發，包括裝飾藝術家藍色Psychedelic Flower迷幻花朵刺繡紅色棒球外套、
Psychedelic Flower迷幻花朵白色上衣，搭配綴有立體手繪效果的灰白圓點Keepall 25肩背包。
FENDI則是於台灣時間週末期間於米蘭舉辦最新2023-2024秋冬男裝大秀，除了多位全球來自電影、電視、音樂和藝術各界的知名藝人與名流到現場觀秀，其中包括Netflix 史上播放量最高第一和第二名的影集《怪奇物語》的Caleb McLaughlin、與《星期三》的 Hunter Doohan等Z世代年輕演員。品牌形象大使、台灣男星許光漢、多次獲獎的大陸演員張若昀、模特和演員許凱，以及男子團體Into1成員周柯宇，則是透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞這一季的精彩大秀。
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