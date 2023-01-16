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劉以豪全身LV草間彌生機場飛巴黎 許光漢線上觀FENDI秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉以豪與許光漢參與2023秋冬男裝週的發表。圖／FENDI、路易威登提供
劉以豪與許光漢參與2023秋冬男裝週的發表。圖／FENDI、路易威登提供

2023秋冬男裝週於上週1月14日起於米蘭展開，本週開始由巴黎接棒，台灣男星也紛紛透過不同形式參與最新男裝的發表。男星劉以豪日前啟程參加於台灣時間本週四（1月19日）晚間9點半登場的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023秋冬巴黎男裝秀，他穿著路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列從台灣機場出發，包括裝飾藝術家藍色Psychedelic Flower迷幻花朵刺繡紅色棒球外套、

Psychedelic Flower迷幻花朵白色上衣，搭配綴有立體手繪效果的灰白圓點Keepall 25肩背包。

FENDI則是於台灣時間週末期間於米蘭舉辦最新2023-2024秋冬男裝大秀，除了多位全球來自電影、電視、音樂和藝術各界的知名藝人與名流到現場觀秀，其中包括Netflix 史上播放量最高第一和第二名的影集《怪奇物語》的Caleb McLaughlin、與《星期三》的 Hunter Doohan等Z世代年輕演員。品牌形象大使、台灣男星許光漢、多次獲獎的大陸演員張若昀、模特和演員許凱，以及男子團體Into1成員周柯宇，則是透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞這一季的精彩大秀。

許光漢透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞本季FENDI男裝大秀。圖／FENDI提供
許光漢透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞本季FENDI男裝大秀。圖／FENDI提供
LV X 草間彌生Psychedelic Flower迷幻花朵刺繡圖案棒球外套，20萬9,000元。圖／路易威登提供
LV X 草間彌生Psychedelic Flower迷幻花朵刺繡圖案棒球外套，20萬9,000元。圖／路易威登提供
Monogram米白色長褲，75,000元。圖／路易威登提供
Monogram米白色長褲，75,000元。圖／路易威登提供
LV Trainer黑灰運動鞋，42,200元。圖／路易威登提供
LV Trainer黑灰運動鞋，42,200元。圖／路易威登提供
許光漢透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞本季FENDI男裝大秀。圖／FENDI提供
許光漢透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞本季FENDI男裝大秀。圖／FENDI提供
許光漢透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞本季FENDI男裝大秀。圖／FENDI提供
許光漢透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞本季FENDI男裝大秀。圖／FENDI提供
劉以豪啟程參加路易威登2023秋冬巴黎男裝秀，身穿路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列。圖／路易威登提供
劉以豪啟程參加路易威登2023秋冬巴黎男裝秀，身穿路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列。圖／路易威登提供
LV X 草間彌生Keepall 25肩背包，94,000元。圖／路易威登提供
LV X 草間彌生Keepall 25肩背包，94,000元。圖／路易威登提供
劉以豪啟程參加路易威登2023秋冬巴黎男裝秀，身穿路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列。圖／路易威登提供
劉以豪啟程參加路易威登2023秋冬巴黎男裝秀，身穿路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列。圖／路易威登提供
許光漢透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞本季FENDI男裝大秀。圖／FENDI提供
許光漢透過網路以數位方式在FENDI的社群媒體平台上，與粉絲們一同欣賞本季FENDI男裝大秀。圖／FENDI提供
劉以豪啟程參加路易威登2023秋冬巴黎男裝秀，身穿路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列。圖／路易威登提供
劉以豪啟程參加路易威登2023秋冬巴黎男裝秀，身穿路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列。圖／路易威登提供
LV X 草間彌生Psychedelic Flower迷幻花朵圖案T恤，25,200元。圖／路易威登提供
LV X 草間彌生Psychedelic Flower迷幻花朵圖案T恤，25,200元。圖／路易威登提供
LV X 草間彌生Psychedelic Flower迷幻花朵刺繡圖案棒球外套，20萬9,000元。圖／路易威登提供
LV X 草間彌生Psychedelic Flower迷幻花朵刺繡圖案棒球外套，20萬9,000元。圖／路易威登提供
劉以豪啟程參加路易威登2023秋冬巴黎男裝秀，身穿路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列。圖／路易威登提供
劉以豪啟程參加路易威登2023秋冬巴黎男裝秀，身穿路易威登與草間彌生聯名合作的全新系列。圖／路易威登提供

巴黎 米蘭 FENDI

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