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超狂！大立百貨福袋可抽市價86600元Apple系列套餐

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
即日起至1月28日在大立B館7樓，推出新春懷舊電玩展&復古樂園，可免費體驗經典遊戲機。記者王昭月／翻攝
即日起至1月28日在大立B館7樓，推出新春懷舊電玩展&復古樂園，可免費體驗經典遊戲機。記者王昭月／翻攝

迎新春，高雄大立百貨推出「鴻兔大展 驚喜福袋」，內有1929彼得兔大不列顛英倫保暖絨毯加銀白聖誕靠墊一對及摸彩券，有機會抽中市價8萬6600元的Apple系列套餐；市價3萬3400元的Panasonic生活家電獎等好禮，預購到元月16日為止，錯過要等大年初一現場購買。

大立百貨表示，今年福袋摸彩禮，果粉絕不可錯過，Apple系列套餐，內含iPhone14、iPad、Watch SE、MacBook Air，Panasonic生活家電獎含ECONAVI468公升三門冰箱，另有三富大酒店住宿券、超卡哇伊的DON DON DONKI DONPEN玩偶等。

另即日起至1月28日在B館7樓也推出新春懷舊電玩展&復古樂園，有任天堂紅白機、EGASaturn、PlayStation、XBOX等經典遊戲機台免費體驗。大年初一到2月5日元宵節，在大立兩館單筆消費滿1000元就可在A館1樓門口玩一次「 好運轉轉樂」扭蛋機，有機會抽中美食餐飲券、in89豪華影城電影票、客美多咖啡券；初一至初五在兩館單筆消費滿500元以上，可抽紅包。

大立表示，新年親友團聚圍爐，也不愁沒好料，大立A館8樓推出年菜套餐手路菜8人預約外帶套餐，開胃前菜有涼拌黑木耳、私房泡菜、花雕醉翁雞，另有東坡肉、清蒸蔥油鮮魚、白精靈燴蘆筍等家鄉味，暖胃粥品則激推頂級鮮味粥、烏骨雞粥，原價7900，優惠價為6888元。蔬食主義者亦有何老大蔬食餐廳推出的福兔迎祥團圓年菜組，特價3980元，菜色澎派，。

大立百貨驚喜福袋，內有1929彼得兔大不列顛英倫保暖絨毯加銀白聖誕靠墊一對。記者王昭月／翻攝
大立百貨驚喜福袋，內有1929彼得兔大不列顛英倫保暖絨毯加銀白聖誕靠墊一對。記者王昭月／翻攝

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