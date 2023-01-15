送兔兔啤酒杯！ASAHI SUPER DRY 2023兔年限量版開賣

日本知名啤酒品牌ASAHI SUPER DRY於農曆新春期間，即日起推出以日本傳統藝術「能面」、「和柄」、「折紙」為設計靈感的兔年限量版包裝，由日本知名設計公司Nippon Design Center，以「幾何摺紙藝術」為靈感，結合日本的傳統工藝與現代簡約幾何的元素，激發出獨創一格的兔年限量版包裝。

除兔年限量版包裝外，ASAHI SUPER DRY特地為台灣消費者訂製的兔年版三款台式啤酒杯與兩款小食盤，讓台灣消費者在日式的視覺設計中，感受台式團圓乾杯氛圍。即日起包括7-ELEVEN、家樂福、大潤發等全台各大零售、量販等實體通路都能買到。

1959年創立的Nippon Design Center，作品屢獲國際設計獎項；為東京奧運會設計的象形圖，更獲得DFA亞洲最具影響力設計獎2021大獎。這次的設計將日本傳統工藝中的能面（面具）、和柄（和風花紋）、折紙(摺紙）元素，以現代簡約幾何的方式，表現在兔版面具設計上，不同線條和光線的折射讓兔子圖像更為繽紛立體，搭配代表ASAHI SUPER DRY的銀灰色調，仿若置身於多元虛擬的世界中，打破你對農曆新年的既定印象。

ASAHI SUPER DRY 訴求以日本清酒的「辛口」風味為主調，是世界上第一支訴求辛口風味的啤酒；相較於一般的拉格啤酒，後味更加純粹俐落，這種「極致爽口、暢快俐落」的味覺體驗，就叫Super Dry；發售後迅速成為日本市佔第一、全球排名Top20的知名啤酒品牌，屢屢獲得國際啤酒評比金獎肯定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

ASAHI SUPER DRY特地為台灣消費者訂製兔年版三款台式啤酒杯。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「ASAHI SUPER DRY 2023朝日兔年限量版」讓台灣消費者在日式的視覺設計中，感受台式團圓乾杯氛圍。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「ASAHI SUPER DRY 2023朝日兔年限量版」以日本傳統藝術「能面」、「和柄」、「折紙」為設計靈感。圖／臺灣朝日啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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