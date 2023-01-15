永生花傳情意！Aunt Stella情人節禮盒 限量300組上市
農曆新年過後，就是一年一度的西洋情人節。來自東京的「Aunt Stella（詩特莉）」今年將玫瑰永生花結合手工餅乾，推出情人節限定禮盒「Love Letter 永生花禮」，藉由「情書」的概念出發，讓愛侶們能在情人節傳達彼此的心意。
本次推出的「Love Letter 永生花禮」，採用九宮格式的設計，中央選用粉色系永生玫瑰花，藉此訴說愛情的美好。環繞在外的則是白、粉、黑色愛心餅乾，以及草莓核桃捲心、綜合口味餅乾、檸檬球等經典點心。品嚐完後，也可將九宮格木盒與永生花留下作為收納盒使用。
禮盒也加入情書的概念，附上一張Love Letter情書小卡，將甜言蜜語化作文字親手寫下，另搭配封蠟貼紙與半透明封套。若於官方網站預購，還可上傳照片製成照片小卡，增添客製化贈禮的驚喜感。「Love Letter 永生花禮」現已開放預購，每盒售價1,314元，限量300盒。此外，凡購買任一款Aunt Stella 詩特莉禮盒，皆可加價20元選購精緻的情人節花束與信封造型吊卡。
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