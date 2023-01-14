2023邁向全台第18店！夢時代秀泰影城1/14正式啟航

秀泰集團持續深耕高雄，為熱愛電影的影迷們打造精品級觀影體驗，繼2021年開幕的台鋁秀泰影城以及2022年落成的岡山秀泰影城後，第三座據點-「高雄夢時代秀泰影城」也將在2023年1月14日(六)，於全台最大規模的指標商場「夢時代購物中心」正式開幕，未來秀泰在高雄三個據點可望創造年逾180萬的觀影人次。高雄夢時代秀泰影城以未來航空站作為設計發想，大廳及廊道隨處可見富有未來感的航空元素，全影城12座影廳1,852席皆配備業界最高規格的「Ferco Opus Glide傾躺式商務級皮椅」，其中也包括一座結合雷射4K放映之南高雄最大的「寬巨幕廳」，將提供高雄影迷最精緻舒適及身歷其境的影視饗宴。

開幕首三日推出不限電影全面票價100元的寵粉優惠，三天預計將可售出近30,000張電影票，1/17起更將開賣「復興空廚聯名航空餐」，誠摯邀請高雄影迷們與秀泰影城共同航向高雄電影夢時代，感受秀泰影城為高雄影迷們打造前所未見的觀影新體驗。 高雄夢時代秀泰影城。秀泰影城提供 高雄夢時代秀泰影城。秀泰影城提供 高雄夢時代秀泰影城。秀泰影城提供

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