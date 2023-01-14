老宅咖啡店兼種子教室有巧思 媽祖路過也駐足

高雄「橋頭Cafe種子屋」隱身在橋頭老街，屋內瀰漫咖啡香，琳瑯滿目種子成為特色，業者洪曙藍和丈夫都是種子控，6年來跑遍台灣各地，費心尋找特殊種子做成各類飾品。這家店是咖啡館也是種子教室，可聽老闆談咖啡、種子知識，充滿人味。

48歲洪曙藍原本是護理師，另一半是公務員，兩人對咖啡、蒐集植物種子情有獨鍾，4年前因緣際會相中橋頭老街上的老宅，決定買下來打造為咖啡館，2樓是蒐藏黑膠唱片的空間。

為保留老宅靈魂與質感，除了吧台、大門處有融合一些木造裝潢，大部分空間保留房子原貌。整家店就像停在老闆最嚮往的懷舊時光裡，踏入店裡彷彿坐上一部時光機，通往老闆的珍藏。

這家店和媽祖的緣分也讓人津津樂道，橋頭區鳳橋宮距咖啡店約百公尺，供奉3尊媽祖。2018年剛開店不久，三媽出門遶境，路過咖啡店門口瞬間定住不走。洪曙藍說，當時以為是他們剛搬來，媽祖路過給予祝福，參拜媽祖後，鑾轎便離開。

去年5月底，大媽神轎卻堅定停在咖啡店前久久不走，廟方主委出面和媽祖協調，後來由洪曙藍陪祂回宮，原本順利前進，媽祖卻又突然間折返，遂改由洪曙藍夫妻一起陪同，媽祖才願意回殿。開店4年多，媽祖一共造訪「橋頭Cafe種子屋」4回。

鄰居建議擲筊詢問媽祖是不是有要事交代，問親人、房子等事皆擲出笑杯，直到老闆猛然脫口「媽祖您是想喝咖啡嗎？」竟連應3個聖筊。

能獲得媽祖青睞，洪曙藍直呼幸運，她說，開店過程一路順遂應該是媽祖保佑，一旁常客忍不住補充「因為這是有溫度、有感情的咖啡店，媽祖才會忍不住想衝進來吧！」

洪曙藍視為家人的店狗柴犬「喜德」也是熟客眼中的開心果，會在店內幫忙招呼客人，洪說，開店結交知音、同好是很迷人之處，賺錢其次，享受與客人互動過程，彼此真誠相待，讓咖啡裡多了甘甜滋味。 老宅飄出咖啡香，高雄「橋頭Cafe種子屋」1樓是咖啡館，2樓是蒐藏黑膠唱片空間，能歇腳也歇心。記者王慧瑛／攝影 洪曙藍過去是護理師，轉型成為咖啡店老闆，她鑽研咖啡知識，每個環節都不馬虎。記者林品君／攝影 高雄「橋頭Cafe種子屋」牆邊掛滿各式種子吊飾，相當別緻。記者林品君／攝影 48歲洪曙藍過去是護理師，她個性熱情、好客，把客人當家人款待。記者王慧瑛／攝影 「橋頭Cafe種子屋」提供內用空間，也販售咖啡豆，開店4年累積不少死忠顧客定期來買豆子。記者林品君／攝影 柴犬「喜德」被戲稱為店長，牠很有靈性，懂得討客人歡心。記者王慧瑛／攝影 走進高雄「橋頭Cafe種子屋」，關於咖啡、種子知識可以聽得過癮。記者林品君／攝影 老宅飄出咖啡香，高雄「橋頭Cafe種子屋」1樓是咖啡館，2樓是蒐藏黑膠唱片空間，能歇腳也歇心。記者王慧瑛／攝影 走進高雄「橋頭Cafe種子屋」，關於咖啡、種子知識可以聽得過癮。記者林品君／攝影 高雄「橋頭Cafe種子屋」2樓是蒐藏黑膠唱片空間，一首首經典歌曲，讓黑膠迷聽得陶醉。記者王慧瑛／攝影 走進高雄「橋頭Cafe種子屋」，關於咖啡、種子知識可以聽得過癮。記者王慧瑛／攝影 高雄橋頭區鳳橋宮廟前有小廣場，主神為天上聖母，香火鼎盛。記者王慧瑛／攝影 洪曙藍過去是護理師，轉型成為咖啡店老闆，她鑽研咖啡知識，每個環節都不馬虎。記者林品君／攝影 高雄「橋頭Cafe種子屋」窗邊掛滿各式種子飾品，充滿巧思。記者林品君／攝影 洪曙藍總是用親切笑容迎接客人，熟客喊她「小藍」。記者王慧瑛／攝影 柴犬「喜德」被戲稱為店長，牠很有靈性，懂得討客人歡心。記者王慧瑛／攝影 洪曙藍個性善解人意，和熟客成為好朋友，咖啡店充滿人情溫度。記者林品君／攝影 高雄「橋頭Cafe種子屋」隱身在橋頭老街，這家店是咖啡館也是種子教室，可聽老闆談咖啡、種子知識，充滿人情味。記者王慧瑛／攝影 老宅飄出咖啡香，高雄「橋頭Cafe種子屋」1樓是咖啡館，2樓是蒐藏黑膠唱片空間，能歇腳也歇心。記者王慧瑛／攝影 48歲洪曙藍浸淫在咖啡天地，另一半是公務員，兩人對咖啡、植物種子情有獨鍾，夫妻倆默契好，鶼鰈情深。記者王慧瑛／攝影

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