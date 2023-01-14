泫雅現身Christian Louboutin韓國快閃店 刺青曬個性
隨著國境開放，亞洲的韓國常成為國人的短期旅遊之選。去韓國不知玩什麼好？「紅底鞋王」Christian Louboutin甫於韓國現代百貨開設了全亞洲最大快閃店Loubi World，除了帶來男女鞋履、配件和美妝全系列商品，更邀請了女星泫雅、河智苑出席站台。
出席開幕活動時，河智苑是以簡單大方的黑西裝外套搭配白色連身裙、黑色尖頭高跟鞋，無違和融入紅色可愛背景中；泫雅除了一頭金色短卷髮俏皮活潑，更無意間讓人發現她腳背上的個性刺青，更有漆亮皮尖頭高跟鞋的性感魅力。
全新開設的Christian Louboutin韓國現代百貨Loubi World快閃店，以品牌經典紅色貫穿視覺，並有特殊的貴賓沙龍區與試妝區，滿足打扮造型的自由樂趣；同時現場再有Paris、La semelle rouge、Allô Loubi和l’Atelier等四個創意拍照區，可盡情互動、留下獨特的紀念一瞬。快閃店將持續至1月26日為止，如果前往韓國旅遊，也可將此景點排入遊玩清單。
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