讓肌膚找回青春輪廓！嬌蘭從蘭花萃取推升級香檳泡泡瓶

新的一年到來，但對於女人來說，最希望肌膚可以持續保持著青春的輪廓，那麼認真保養不能少！新的一年中，保養品牌持續追求更珍稀的成分與科技結合運用，嬌蘭研究植物之后-蘭花超過18年，最終從兩種蘭花中，從根部到花冠，萃取出蘭花根萃高濃縮分子™，而新年再度推出全新蘭鑽極萃氧生微晶精，打造出升級版的香檳泡泡瓶。

嬌蘭結合三種萃取精華、活性成分的精華液，加上科技，一瓶蘭鑽極萃氧生微晶精，含有6,000顆蘭花氧塑微晶球、6,000顆超導微胜肽微粒，並運用極萃超微流體技術，得耗時超過500小時、歷經八個製程，將三種精準的活性成分混合而成。

其中從高原赤劍蘭、流蘇石斛等兩種蘭花中，萃取精華，一抹上肌膚，就能展現活力，更能緊緻肌膚，而且質地清華如水，更能舒適吸收，還能結合「蘭鑽臉部雕塑」手法，透過三步驟的按摩方式，可以喚醒和賦活肌膚，接著幫助緊緻與拉提。

蘭鑽系列還包括蘭鑽極萃氧生乳霜、蘭鑽極萃氧生眼唇霜，搭配蘭鑽極萃氧生微晶精，成為最奢華的抗老系列。 嬌蘭蘭鑽極萃氧生微晶精30ml／19,900元。圖／嬌蘭提供 嬌蘭推出升級的蘭鑽極萃氧生微晶精，讓肌膚找回活力。圖／嬌蘭提供 嬌蘭蘭鑽極萃氧生微晶精30ml／19,900元。圖／嬌蘭提供

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