聽新聞
test
0:00 / 0:00
讓肌膚找回青春輪廓！嬌蘭從蘭花萃取推升級香檳泡泡瓶
新的一年到來，但對於女人來說，最希望肌膚可以持續保持著青春的輪廓，那麼認真保養不能少！新的一年中，保養品牌持續追求更珍稀的成分與科技結合運用，嬌蘭研究植物之后-蘭花超過18年，最終從兩種蘭花中，從根部到花冠，萃取出蘭花根萃高濃縮分子™，而新年再度推出全新蘭鑽極萃氧生微晶精，打造出升級版的香檳泡泡瓶。
嬌蘭結合三種萃取精華、活性成分的精華液，加上科技，一瓶蘭鑽極萃氧生微晶精，含有6,000顆蘭花氧塑微晶球、6,000顆超導微胜肽微粒，並運用極萃超微流體技術，得耗時超過500小時、歷經八個製程，將三種精準的活性成分混合而成。
其中從高原赤劍蘭、流蘇石斛等兩種蘭花中，萃取精華，一抹上肌膚，就能展現活力，更能緊緻肌膚，而且質地清華如水，更能舒適吸收，還能結合「蘭鑽臉部雕塑」手法，透過三步驟的按摩方式，可以喚醒和賦活肌膚，接著幫助緊緻與拉提。
蘭鑽系列還包括蘭鑽極萃氧生乳霜、蘭鑽極萃氧生眼唇霜，搭配蘭鑽極萃氧生微晶精，成為最奢華的抗老系列。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言