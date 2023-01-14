顛覆傳統、自由流動GUCCI 23秋冬男裝大秀 搖滾開趴
古馳（GUCCI）甫舉辦了2023秋冬男裝大秀，秀場融合了搖滾樂團現場表演與模特兒走秀，包含美國演員伊卓斯艾巴（Idris Elba）、音樂鬼才尼克凱夫（Nick Cave）、韓星金鍾仁Kai、新加坡男演員陳泂江（Desmond Tan）、時尚部落客Bryan Yambao，以及美國劇作家Jeremy O Harris皆到場出席，一同見證了融合Live Band的完整48套古馳2023秋冬最新男裝發表。
全系列時裝持續跳脫性別的框架，例如背後開拉鍊的皮上衣搭配單肩手提包，寬長版雙排扣西裝搭配白襪、樂福鞋，進而延續古馳近年一貫性別流動的自由精神。寬鬆、修長則是本季秋冬男裝的共同語彙：無論是飄逸的直筒褲、宛如電影《駭客任務》中的黑色及地長大衣、擁有繭形輪廓的短版飛行外套，在在讓人感知：寬鬆的結構讓合身不再是美的唯一主流價值觀。喧鬧、遊樂的精神，則透過閃亮的Crystal GG帆布具現化，並出現在連身工作服、超大尺寸的鞋履，並以薄荷綠、桃紅、粉紅、草綠等豐富配色，令歡樂能量渲染倍增。
豐富多變的包款則堪稱傑出的一手，巧妙斷開男性與雙肩後背包、公事包、郵差包的無形鍊結。印有GG Logo的大容量粉紅色旅行包、飾有彩色絲巾的Bamboo竹節包、麂皮或亮黃色的肩背包、豹紋皮草的Dionysus酒神包，藉由手提、肩背、置於腋下等各種方式，成為全身造型的第二亮點，而各種精彩配件從淚滴式Aviator半透明太陽眼鏡、包款上的金屬釦環、金銀雙色疊加的Logo手環，更為全身造型賦予閃閃發亮的自信。
值得一提的是：GUCCI甫於去年11月結束與前任設計總監Alessandro MicheleGUCCI的合作，但這並非GUCCI首次沒有設計時尚總監在位的時光，自品牌1921年創立以來，7位設計總監中的Dawn Mello（1990-1991）與Tom Ford（1994-2003）便有約三年空白，而Alessandra Facchinetti（2004-2005）與Frida Giannini（2006-2015）也至少都有一年左右的空窗。
即便沒有知名設計師，但GUCCI的玩樂、冒險與自由精神，卻持續在2023開展、絲毫未受影響，大秀是在台灣時間1月13日（五）晚間9點發表，全長約10分鐘，現已可在GUCCI官方Youtube頻道中，重新欣賞。
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