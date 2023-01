「愛你，因為是你」 搶攻情人節商機SK-II推限定禮盒

隨著社會價值的進步,對於愛的定義也在改變,為了表達與慶祝真愛,SK-II推出情人節禮盒,以「LOVE YOU AS YOU ARE(愛你,因為是你)」為標語,藉此表達出真愛。

對於情人節來說,SK-II希望傳遞愛情的意義,包括愛獨一無二的你、愛你本來的樣子,而當然肌膚最愛的就是SK-II青春露,適合多樣化膚質,讓肌膚煥發晶瑩剔透。

SK-II推出青春露情人節限定禮盒,包括青春露230ml、搭配亮采化粧水30ml、全效活膚潔面乳20g、肌活能量活膚霜15g,以及愛你精美禮盒乙個,禮盒上還印有LOVE YOU AS YOU ARE的外包裝,而即日起消費滿2,900元,贈送愛你精美包裝袋乙個,消費滿6,500元即贈送愛你精美禮盒乙個。

SK-II愛你精美包裝袋,消費滿2,900元即贈送。圖/SK-II提供 SK-II愛你精美禮盒,消費滿6,500元即贈送。圖/SK-II提供

