「愛你，因為是你」 搶攻情人節商機SK-II推限定禮盒

隨著社會價值的進步，對於愛的定義也在改變，為了表達與慶祝真愛，SK-II推出情人節禮盒，以「LOVE YOU AS YOU ARE（愛你，因為是你）」為標語，藉此表達出真愛。

對於情人節來說，SK-II希望傳遞愛情的意義，包括愛獨一無二的你、愛你本來的樣子，而當然肌膚最愛的就是SK-II青春露，適合多樣化膚質，讓肌膚煥發晶瑩剔透。

SK-II推出青春露情人節限定禮盒，包括青春露230ml、搭配亮采化粧水30ml、全效活膚潔面乳20g、肌活能量活膚霜15g，以及愛你精美禮盒乙個，禮盒上還印有LOVE YOU AS YOU ARE的外包裝，而即日起消費滿2,900元，贈送愛你精美包裝袋乙個，消費滿6,500元即贈送愛你精美禮盒乙個。

SK-II愛你精美包裝袋，消費滿2,900元即贈送。圖／SK-II提供 SK-II愛你精美禮盒，消費滿6,500元即贈送。圖／SK-II提供

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