PEKOE熟肉室 台灣黑豬冷燻臘肉、兩年熟成金華火腿登場

飲食生活作家葉怡蘭主理，長年研發各種美好台灣滋味的PEKOE食品雜貨鋪，2019年推出「PEKOE熟肉室」系列，去年起往台味肉品邁進，首波年節限定「台灣黑豬金華火腿」，甫一上架即創下銷售佳績。今年更往上進階，深受好評的金華火腿之外，加碼推出兩年窖藏、風味更濃郁雋永的極限量「台灣黑豬兩年熟成金華火腿」，並首度推出全程冷燻製作的「台灣黑豬冷燻臘肉」，再度以究極工藝之食，豐富大家的年節餐桌。

成就「台灣黑豬兩年熟成金華火腿」與「台灣黑豬冷燻臘肉」的美味關鍵，首先就是「食材究極」。系列肉品堅持挑選成本高出一般白豬極多的台灣黑豬製作，豬隻飼養期長達12至15個月，且食用胡蘿蔔、地瓜等天然食材，肉質清甜且無腥羶。並以產自比利時鹹味圓潤、餘韻回甘的海鹽進行醃漬。

關鍵之二是「慢工細活」，製作過程繁複費工，從風味到煙燻程度都依照PEKOE對美味一貫的標準及追求。第三是「低溫冷燻」，「台灣黑豬冷燻臘肉」採取難度高且耗時費工的冷燻方式，挑選帶有濃郁煙燻風味的天然櫸木及橡木，以不超過30度C的低溫煙燻長達36小時，每2小時得調整臘肉位罝，並不斷微調，直至每一條臘肉都均勻上色。

最後的關鍵，在於「減鹽製作」。不同於傳統此類肉品的濃口重鹹，加之製作過程全程室內，因此料理時無須經過沖洗與事先蒸煮處理，即可直接下鍋烹調，非常方便，也更能充分享受台灣上好黑豬的鮮醇甘甜、肥脂彈牙噴香的美好滋味。

相關資訊可查PEKOE網站：www.PEKOE.com.tw，或電洽：02-2700-2602。 台灣黑豬金華火腿。圖／PEKOE提供 台灣黑豬冷燻臘肉。圖／PEKOE提供

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