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專屬幼兒的音樂會！「點點音樂派對」台中歌劇院登場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
2015年在國家音樂廳演出的「小黃點與四季」音樂會，全場嗨翻天。圖／信誼基金會提供
2015年在國家音樂廳演出的「小黃點與四季」音樂會，全場嗨翻天。圖／信誼基金會提供

有大人聽的音樂會，當然也要有幼兒專屬的音樂會，以在台灣熱賣近20萬本的互動圖畫書「小黃點」為主軸靈感，信誼基金會推出「點點音樂派對」，結合室內樂團、動畫、演員、說書人與親子觀眾，以創意結合聲音與肢體，不僅是台上演出，也與台下的幼兒和家長共同演出，2月19日將在臺中國家歌劇院中劇院演出兩場，可上OPENPIX購票網站。

想帶著幼兒聽音樂會，但小朋友可能會坐不住而鬧情緒，信誼基金會曾在2015年於國家音樂廳舉辦「小黃點與四季」音樂會，即是專為幼兒舉辦，信誼基金會董事長張杏如表示，「孩子需要的是輕鬆、愉悅、又能互動參與的音樂遊戲。」她也觀察，小朋友的閱讀不只是文字與圖像，而是更多元的感官體驗，因此專為幼兒的音樂會，得要以創意結合多樣化的展演模式，從中感受音樂、閱讀與學習的樂趣。

「小黃點」系列出自法國美學大師赫威・托雷隻手，充滿創意與藝術性，相關系列繪本、遊戲與玩具，在台灣有超過100萬個家庭閱讀與體驗，因此仍為此次「點點音樂派對」的主軸靈感。

先後為「小黃點」、「點點玩聲音」創作的作曲家顏名秀指出，此次創作的「點點玩聲音」，最大挑戰是把創意留給現場觀眾演出，從台上到台下的互相激盪是音樂會的重點與特色，從作曲家、指揮家、音樂家、演員與說書者來說都是很大的挑戰，還得有即興演出的創意與默契，但經歷前一次「小黃點」音樂會的經驗，此次更能掌握箇中訣竅。

「點點音樂派對」將演出新曲「點點一起唱」、「點點序曲」、「點點點」等輕快樂曲，由指揮家張尹芳與音樂家們演出，邀請擁有溫暖甜美聲音的詹喆君擔任說書人，共同邀請觀眾以肢體、感官與聲響，成為台上台下共同演出的完美音樂會，1月18日前購買指定票價門票3張，可享85折優惠。

「點點玩聲音」交替的藍點和紅點，帶孩子探索音高、速度、對位等音樂元素。圖／信誼基金會提供
「點點玩聲音」交替的藍點和紅點，帶孩子探索音高、速度、對位等音樂元素。圖／信誼基金會提供
2月19日臺中歌劇院中劇場，將演出結合室內樂團、動畫、演員、說書人和觀眾的「點點音樂派對」。圖／信誼基金會提供
2月19日臺中歌劇院中劇場，將演出結合室內樂團、動畫、演員、說書人和觀眾的「點點音樂派對」。圖／信誼基金會提供
家喻戶曉的「小黃點」互動圖畫書，再次登上國家級音樂殿堂和「點點玩聲音」一起玩音樂。圖／信誼基金會提供
家喻戶曉的「小黃點」互動圖畫書，再次登上國家級音樂殿堂和「點點玩聲音」一起玩音樂。圖／信誼基金會提供

音樂會 派對 台中歌劇院

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