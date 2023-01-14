球王天菜上線了！Carlos Alcaraz內衣廣告半裸霸氣秀
肢體輪廓的自然線條，總讓人感受到美與造物主的奇蹟。Calvin Klein內衣發表全新形象廣告，邀請職業網球男子好手、現今世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）入鏡詮釋「Calvins or Nothing」形象廣告，以鮮明的黑白影像，一展自然率性。
同系列形象廣告早在去年秋季已經登場，當時是由鄔瑪舒曼與伊森霍克之女、演出《怪奇物語》的星二代的Maya Hawke與比利時職業足球員Romelu Lukaku一同主演。而最新的「Calvins or Nothing」則邀請到2022年9月「封王」的西班牙網壇小將Carlos Alcaraz，他去年二月成為勞力士（ROLEX）品牌代言人，並以不到一年的時間排名急速竄升至ATP排名第一位，展現出青春的爆發力。
在本次廣告中，只見Carlos Alcaraz時而凝視著鏡頭前方，時而呈現半蹲跪姿，宛如蜘蛛人般蓄勢待發，展現了不同於球場上的藝術氣息，同時他並分別穿上了品牌的Modern Cotton、Cotton Stretch和Cotton Classic內衣，以及新款的Classic Straight牛仔褲、與即將推出的CK 1996系列。該系列已於Calvin Klein的不同社群平台上公布，而CK 1996系列則將先在品牌官方網站自1月18日起搶先販售，1月30日後，則可洽詢全台Calvin Klein專門店。
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